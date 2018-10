Canet: "La sexta posición resulta muy positiva tras cuatro carreras sin puntuar"

Publicado 28/10/2018 12:42:45 CET

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que su sexta posición en el Gran Premio de Australia resulta "muy positiva" teniendo en cuenta que no había puntuado en las cuatro últimas carreras, pero que le deja una sensación "amarga" por cómo se estaba sintiendo este fin de semana.

"He hecho una carrera mejor que las últimas en las que he participado. He puntuado tras luchar en un grupo muy numeroso y complicado. Así que, en carreras como esta, la sexta posición resulta muy positiva porque había estado en cuatro carreras sin puntuar, aunque la sensación es amarga porque durante todo el fin de semana he tenido ritmo para luchar por la victoria; lo hemos hecho en carrera y al final la sexta plaza no me deja del todo satisfecho", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo.

"En carreras como esta no puede haber labor de gestión. He logrado situarme primero, pero con los rebufos no era posible mantener la posición. Ha sido una carrera divertida, pero lo habría sido mucho más si hubiéramos acabado en el podio", prosiguió el valenciano.

Por su parte, su compañero Alonso López, que fue décimo, afirmó que esta había sido una carrera "súper divertida" en la que todos fueron "al máximo desde el primer momento". "El circuito es increíble y más aún con carreras como la de hoy. Hemos dado un paso adelante en nuestro rendimiento y espero que sigamos en esta dinámica para lo poco que queda de esta temporada. En la última vuelta quería aprovechar para mejorar mi posición, pero me han cerrado el paso y eso me ha retrasado. Espero terminar el año con una buena carrera en Valencia", expuso.