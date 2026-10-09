CFMOTO competirá en el Campeonato del Mundo Femenino a partir de 2027

Motos de la marca china CFMOTO en su presentación como nuevo proveedor para el Campeonato del Mundo Femenina de Carreras. - PRENSA WORLDSBK

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca china CFMOTO Motorsports se convirtió en nuevo participante para el Campeonato del Mundo Femenino de Carreras (WorldWCR) de cara a los tres próximos años, 2027, 2028 y 2029, con el objetivo de atraer "una mayor atención mundial hacia la velocidad, la pasión y el potencial de las pilotos femeninas".

Impulsada por un motor de tres cilindros y 675 centímetros cúbicos, la 675SR-R combina "un ADN de competición contrastado con unos 15 caballos más que la plataforma actual". "Esta medida supone un paso importante en el desarrollo deportivo del WorldWCR: la potencia adicional y las diferentes características del motor supondrán un reto para las competidoras, que deberán ampliar sus habilidades y elevar su nivel, al tiempo que promete carreras aún más emocionantes para los aficionados", expresó WorldSBK, organizadora del campeonato, este viernes en nota de prensa.

Además, el WorldWCR mantendrá su formato monomarca, en el que todas las pilotos competirán con máquinas idénticas y el talento de las mismas seguirá siendo el elemento central de la competición. También, el cambio de motos coincidirá con la llegada de Michelin como único proveedor de neumáticos del WorldWCR a partir de 2027.

Para la directora general del Centro de Gestión de CFMOTO Motorsports, Samantha Liu, este nuevo paso marca "un nuevo e importante capítulo" en la trayectoria global de la marca en el mundo del motociclismo, además de reflejar su compromiso a largo plazo con el desarrollo de las carreras de motociclismo.

"Esperamos trabajar en estrecha colaboración con WorldWCR y todos nuestros socios para seguir impulsando las carreras de motos femeninas y atraer una mayor atención mundial hacia la velocidad, la pasión y el potencial de las pilotos femeninas", aseguró.

Por su parte, el director ejecutivo de WorldSBK, Gregorio Lavilla, subrayó que su "ambición" siempre ha sido crear "más oportunidades" y forjar "una fuerte competición", ya que seguir "elevando el listón para las pilotos es clave". "La CFMOTO 675SR-R ofrece a nuestras pilotos una motocicleta más potente que dominar y un nuevo reto que les ayudará a desarrollarse, al tiempo que se mantienen las condiciones técnicas equitativas que permiten que su habilidad sea lo que cuente", concluyó.