Crivillé: "Álex Rins está pilotando con la seguridad de los campeones"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex campeón del mundo de 500 cc Álex Crivillé afirmó que Álex Rins está pilotando "con la seguridad de los campeones" ante el Gran Premio de España, sexta prueba del Campeonato del Mundo que se disputa este fin de semana en el circuito de Jerez-Ángel Nieto y a la que el piloto de Suzuki llega como colíder junto al francés Fabio Quartararo.

Álex Crivillé, embajador de la empresa tecnológica Woonkly, señaló que Yamaha ha demostrado que es una moto competitiva, aunque ganó en Portimao, un circuito muy técnico, de rasantes y de poca recta. "Portimao es una pista peculiar, donde la última curva es de tracción y ahí es donde Yamaha marcaba la pauta. Jerez también es un gran circuito para Yamaha porque, en este caso, es una pista con poca recta y muy técnica. Estos factores le son favorables a Yamaha", comentó.

En este sentido, el expiloto catalán dijo que Jerez es un circuito favorable para varias marcas. "La marca de Iwata va fuerte ahí con Fabio Quartararo, ganador en dos ocasiones. Honda irá fuerte en Jerez y creo que Ducati también lo hará aunque, a priori, no tiene currículum. Si tuviésemos que apostar por una marca, sería por Yamaha porque la contrarrecta es de menos de 700 metros. Yamaha tiene el punto a favor de las curvas rápidas y las curvas de tracción, que la convierten en una moto muy manejable. Después de la victoria de Portimao, Fabio Quartararo saldrá a por todas en Jerez", auguró.

Para Crivillé, Álex Rins hizo una "gran carrera" en Portimao. "Completó una remontada brutal desde la vigésimo tercera posición a la cuarta, pero le faltaron unas pocas vueltas para llegar al podio y le pasó factura el desgaste de los neumáticos. Jerez es un circuito que le puede ser favorable a Álex Rins. Hay que contar con la Suzuki y con él porque está a tope esta temporada y puede marcar la diferencia", manifestó.

A su juicio, Rins ha madurado bastante con respecto al año pasado, cuando sufría, según él, caídas inexplicables. "Este año se le va seguro y más por el sitio. Se le ve más líder en un equipo donde hay un campeón del mundo de MotoGP, que es Joan Mir. Cada uno trabaja en su línea. Álex Rins va a aprovechar esta oportunidad porque está pilotando con la seguridad típica de los campeones y marcando la diferencia. Esperemos que siga así y vaya a por podios y victorias", señaló.

El nuevo podio de Aleix Espargaró en Portimao deja, según él, a Aprilia a un punto de perder las concesiones. "Aprilia ha hecho un gran trabajo y ha demostrado tener una moto competitiva. Si pierde las concesiones, no creo que sea un gran problema para ellos porque han conseguido la base. Es una moto que funciona bien en todos los circuitos: rápidos, lentos, virados. En este aspecto, Aleix Espargaró está muy convencido de que la base de la Aprilia puede ir bien en el resto de los circuitos del campeonato. No creo que le afecte mucho el hecho de perder las concesiones", explicó.

Acerca de si Marc Márquez, al que no se le vio cómodo sobre su Honda RC213V en Portimao, puede sumar su tercera victoria en Jerez, dijo que sigue "trabajando muchísimo". "Es verdad que en Portimao no le vimos cómodo porque tenía ciertos problemas y movimientos en el tren delantero. La moto parecía muy flotante en la parte delantera. Traccionaba bien, pero también se le iba con unas derrapadas muy secas. No iba cómodo. HRC está trabajando en esta dirección para entrar la moto que Marc Márquez está buscando. Esperemos que en Jerez se encuentre mejor y pueda luchar con los mejores. Si la moto va bien, Marc Márquez va a darlo todo y va a estar entre los mejores", pronosticó.

Apuesta por un podio de MotoGP en el Gran Premio de España formado por Fabio Quartararo, Rins y Joan Mir o Marc Márquez. Del italiano Celestino Vietti, líder de Moto2, destacó que es un piloto seguro. "Si no puede ganar, asegura puntos porque sabe que es un campeonato largo y hay que puntuar en todas. En este aspecto, este año va a por ello. Es uno de los pilotos más completos, está en la Academy de Valentino Rossi y trabaja muy bien el hecho de derrapar con la Moto2, de notar el feeling de una moto que es prácticamente igual a todas. Es difícil desmarcarse y marcar la diferencia en Moto2, sin embargo, él está entre los mejores", indicó.

Asimismo, del español Sergio García Dols, que ha recuperado el liderato en Moto3, subrayó que es un piloto que "engaña un poco". "Tiene un carácter muy noble, pero cuando se baja la visera es un piloto agresivo al máximo. Estudia muy bien a sus rivales, sabe estar en su posición y al final asesta el golpe definitivo en la última vuelta sin cometer errores. Lo demostró en Portimao, donde hizo una carrera perfecta. Va a ser una temporada apretada, pero es uno de los favoritos", reseñó.