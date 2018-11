Doohan: "Márquez puede ganar cinco campeonatos más"

Publicado 31/10/2018 17:46:20 CET

"Su pilotaje es impresionante, lo hace emocionante para todos, incluido yo"

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expiloto australiano Mick Doohan, cinco veces campeón del mundo de 500cc, ha asegurado este martes que la gran similitud entre Marc Márquez (Repsol Honda), que ha igualado sus cinco coronas en la categoría reina, y él mismo es la "voluntad de ganar y competir", y ha señalado que ve al de Cervera ganando más coronas en MotoGP con HRC.

"Sólo tiene 25 años y si no se lesiona y se mantiene en forma, fuerte y con salud y mantiene el deseo de correr, aunque se retire a los 30, puede ganar dos, tres, cuatro o cinco campeonatos más", auguró en declaraciones facilitadas este miércoles por el equipo Repsol Honda.

Doohan cree que si el de Cervera sigue corriendo lo hará, como hizo él en su día, "para ganar". "Así que si compite otros cinco años, potencialmente puede ganar otros cinco títulos. Pero si sigue hasta los 35, quién sabe", añadió en este sentido.

De todos modos, no quiso compararse con él, si bien ve algún punto en común. "Son diferentes épocas y lo único que podríamos decir sería la voluntad de ganar y competir, de no rendirse nunca. Es la única similitud que puedes decir entre alguien como Marc y yo. Nunca fui a una carrera pensando 'espero que pueda terminar segundo'", señaló.

El pentacampeón del mundo, a quien le hubiera gustado correr con Márquez, cree que éste se hubiera adaptado "sin problemas" a una 500cc. "Los grandes pilotos como él, y se vio con Valentino (Rossi) y otros, son capaces de adaptarse a la moto que sea. Ya se veía en mi época; había pilotos que cambiaban de marca, pero sus resultados eran los mismos", admitió.

De momento, tanto Márquez como el australiano tienen cinco títulos en la máxima categoría, y todos ellos en el equipo Repsol Honda. "Todo el mundo quiere hacer la comparativa de sus Mundiales y los míos, ni que sea por el número. Ganar cinco títulos, ganar con Repsol, ganar con Honda; son muchas las similitudes", reconoció Doohan.

"Fue fantástico. De hecho me pidió permiso para utilizarlas y por supuesto que se lo di. Es un honor que pensase en mí de esta forma para correr en Australia", se sinceró sobre el hecho de que Márquez le homenajeara llevando una réplica de sus botas y guantes.

Además, el expiloto considera que el pilotaje de Márquez es "impresionante". "No hay duda; lo hace emocionante para todos los que lo miran, incluido yo. Pero si no pilotase así, no habría conseguido los títulos. Al mismo tiempo, es lo que hace que te quedes pegado a la televisión", destacó.

También aseguró que se quedaría con la "determinación" del catalán. "Su compromiso para no darse nunca por vencido, su voluntad por competir. Algunos dicen que es demasiado agresivo, pero todos lo son. Cuando vas siempre al límite, a veces no hay mucho margen de error y desafortunadamente va a haber contacto. Marc tiene una determinación y un deseo por ganar mayor que el de los demás", aseguró.

Sobre su carrera, Doohan recordó que conseguir cinco títulos con la misma marca fue algo "maravilloso". "Es bueno para el deporte y es bueno para la fábrica. Para mí, trabajar para Honda fue fantástico. Me proporcionaron una plataforma que me permitió ganar", comentó sobre su pasado en HRC.

"Si hubiera necesitado una motivación para cambiar el color de mi moto, quizás hubiera sido el momento de retirarme. No le gustará a todo el mundo, pero es como yo era y creo que es bueno para las dos partes tener una imagen sólida con un único fabricante", aseveró.

En cuanto al equipo Repsol Honda, y a su 'Team Manager' Alberto Puig, subrayó que se nota que fue piloto. "Eso es lo que necesitas en un equipo. Necesitas a alguien inteligente y con un buen conocimiento de la competición, incluso si no es piloto. Recuerdo que cuando competía era un piloto rápido, fuerte y determinado, pero siempre fue muy calculador", manifestó.