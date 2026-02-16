Dorna Sports pasa a llamarse MotoGP Sports Entertainment Group

Archivo - Carrera del GP de Catalunya de MotoGP en 2025 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Dorna Sports ha anunciado este lunes que pasará a denominarse oficialmente MotoGP Sports Entertainment Group, una nueva identidad corporativa que refleja la evolución y el crecimiento continuado de la organización, que ostenta en exclusiva los derechos comerciales y audiovisuales del Mundial de Motociclismo desde 1992.

El cambio de nombre responde a una "visión estratégica de futuro" y simboliza la transformación de MotoGP desde un campeonato de referencia en el mundo de la velocidad hasta una "plataforma global de entretenimiento deportivo con impacto cultural en todo el mundo".

Esta decisión llega tras la renovación de la marca acometida en 2024 y subraya la voluntad de la compañía de ir más allá de los límites tradicionales del motor, apostando por la innovación digital, la interacción inmersiva con los aficionados, la narrativa global y nuevas fórmulas de entretenimiento que complementen la acción en pista.

El consejero delegado de la entidad, Carmelo Ezpeleta, aseguró que el cambio supone "mucho más que una nueva identidad". "El cambio de nombre es mucho más que una nueva identidad, es una declaración de intenciones. MotoGP ha crecido mucho más allá de ser solo un campeonato; se ha convertido en una propiedad global de entretenimiento seguida con pasión en todo el mundo", afirmó.

Ezpeleta añadió que, bajo la nueva denominación, la compañía pretende acelerar su desarrollo. "Como MotoGP Sports Entertainment Group, estamos construyendo sobre años de crecimiento continuo para acelerar la innovación y la expansión global, preservando siempre el espíritu y los valores que definen nuestro deporte", subrayó.

La transición se enmarca en un plan estratégico a largo plazo destinado a reforzar la presencia de MotoGP en todos los continentes, ampliar su atractivo entre públicos más jóvenes y diversos y elevar la experiencia del aficionado tanto dentro como fuera de los circuitos.

El grupo continuará liderando el desarrollo comercial, deportivo y de relación con los aficionados de MotoGP, Moto2, Moto3, los programas Road to MotoGP, el Campeonato del Mundo de Superbike y la recién creada Harley-Davidson Bagger World Cup, consolidando su papel "en todos los niveles del motociclismo de élite".