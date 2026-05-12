Ducati no reemplazará a Marc Márquez en Montmeló

Marc Márquez habla con Francesco Bagnaia durante el Gran Premio de Francia 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo oficial de Ducati en la categoría de MotoGP confirmó este martes que el piloto italiano Francesco Bagnaia será su único representante este próximo fin de semana en el Gran Premio de Catalunya y que nadie ocupará la plaza del lesionado Marc Márquez.

"Oficial: Marc Márquez no tendrá un piloto de reemplazo este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya", indicó escuetamente Ducati en su cuenta oficial de 'X' sobre la carrera que acogerá el circuito de Montmeló.

El nueve veces campeón del mundo sufrió una aparatosa caída el pasado sábado durante la Sprint del Gran Premio de Francia que le provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El de Cervera pasó el domingo en Madrid por el quirófano, aprovechando para someterse también a una operación en el hombro derecho para reparar una lesión antigua.

Ducati señaló que Márquez regresaría a su casa el lunes para comenzar la rehabilitación. "El progreso en las próximas semanas determinará el tiempo para su regreso a las competiciones", señaló, aunque ya está confirmado que no participará la próxima semana en el Gran Premio de Catalunya.

Luigi Dall'Igna, director general del equipo de Borgo Panigale, lamentó esta ausencia que les dejará "en desventaja" en Montmeló. "Sea como fuere, ya estamos deseando verle de nuevo en la pista con nosotros. Le enviamos a nuestro campeón los mejores deseos para una pronta y una completa recuperación", aseguró en la web de Ducati.