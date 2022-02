Ducati quiere dar a Bagnaia y Miller una moto para ser "protagonistas en cualquier carrera y condición"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ducati presentó este lunes la moto con la que pretende que al italiano Francesco Bagnaia y Jack Miller puedan ser "protagonistas en cualquier carrera y condición" en el Mundial de Motociclismo que dará de comienzo en marzo.

Según indicó la fábrica de Borgo Panigale, la gran novedad del diseño de la Desmosedici GP 2022 está en los colores ya que por primera vez luce el 'Rojo Ducati', la tonalidad original que siempre ha caracterizado las motos de serie y de calle de la casa italiana.

"Estamos realmente entusiasmados de poder finalmente empezar esta nueva temporada. En 2021 logramos importantes resultados ganando nuestro tercer título de Constructores y terminando el campeonato de pilotos en segunda posición con Francesco Bagnaia", celebró Luigi Dall'Igna, manager general de Ducati, en un comunicado de la marca.

El jefe de equipo reconoce que el subcampeón del mundo "creció mucho" durante los últimos Grandes Premios del año y se mostró "convencido que también este año se confirmará como uno de los principales protagonistas del campeonato", junto a un Jack Miller, que "la temporada pasada mostró todo su talento en muchas ocasiones conquistando cinco podios, entre ellos dos emocionantes victorias".

"Tanto él como 'Pecco' tienen todo el potencial para poderse jugar el título. Obviamente, no será fácil y sabemos que la lucha por el campeonato será todavía más reñida ya que hay varios pilotos fuertes y las fábricas rivales también han trabajado mucho durante el invierno para lograr un paquete todavía más competitivo", añadió.

De todos modos, advirtió que Ducati también se ha "exigido mucho en los últimos meses para intentar dar a 'Pecco' y Jack una Desmosedici GP22 que les permita ser protagonistas en cualquier carrera y en cualquier condición". "Será una temporada muy dura con 21 Grandes Premios actualmente confirmados, pero estamos listos y con muchas ganas de salir a pista para recoger los frutos de nuestro duro trabajo", sentenció.

Por su parte, Francesco Bagnaia está "feliz por el inicio de esta nueva temporada" y después de terminar el 2021 "con una dinámica positiva". "Espero poder reanudar el 2022 también así. Junto a mi equipo crecí mucho el año pasado y me encuentro realmente bien con el grupo, así que estoy seguro que juntos podemos hacer grandes cosas".

"La Desmosedici GP con este nuevo color es incluso más bonita y no veo el momento de volver a competir con ella. El objetivo para este año será siempre el de mejorar constantemente e intentar ser competitivo en cada carrera. Lucharemos para intentar traer de vuelta el título de Pilotos, además del de Equipos y Constructores", añadió el italiano.

Finalmente, Jack Miller afirmó que está "más preparado que nunca para afrontar esta nueva temporada". "Tener un año más de experiencia en MotoGP me hace sentirme más fuerte y, además, siento que he mejorado tanto física como mentalmente en 2021", apuntó.

"Este será mi segundo año junto al Ducati Lenovo Team, un grupo de personas realmente apasionadas del que me siento muy afortunado de formar parte. Pertenecer al equipo oficial de Ducati es un motivo de orgullo y significa también tener el apoyo de muchos seguidores, no solo en Italia, sino en todo el mundo. No veo el momento de que llegue marzo para disputar la primera carrera del año en Catar", sentenció el australiano.