El piloto Marc Márquez junto a Ignacio Rivera, de Estrella Galicia 0,0, celebrando el título de MotoGP 2026 en Portimao (Portugal) - ESTRELLA GALICIA

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia 0,0 ha agradecido este viernes al piloto español Marc Márquez (Ducati) sus quince años de relación profesional y personal tras el anuncio de su retirada al término de la temporada 2026 en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, un recorrido que la marca ha repasado mediante un comunicado oficial y un vídeo de despedida en el que destaca su inconformismo, su capacidad de superación y los diez títulos mundiales logrados.

La vinculación entre el piloto de Cervera (Lleida) y la marca de Corporación Hijos de Rivera comenzó en 2011, cuando el entonces campeón del mundo de 125 cc se convirtió en el primer embajador del proyecto de apoyo al talento joven de Estrella Galicia 0,0 en el motociclismo, dando inicio a una etapa conjunta de acompañamiento desde las categorías promocionales hasta la élite del Campeonato del Mundo.

Según ha destacado la compañía en su comunicado, ambas partes han compartido títulos, victorias y celebraciones, pero también etapas complicadas en las que el piloto ha demostrado la importancia de insistir y no rendirse, recordando una entrevista exclusiva concedida a Estrella Galicia 0,0 un día después de conquistar su décimo título en la que el catalán admitía que los resultados habían camuflado una trayectoria tan brillante como sufrida, con momentos en los que su sonrisa quedó oscurecida.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, ha puesto en valor el vínculo construido durante estos quince años y el impacto del piloto tanto dentro como fuera de la pista. "Hace tan solo unos días celebrábamos que Marc Márquez volvía a hacer historia. Hoy toca algo diferente: dar las gracias por estos quince años, en los que Marc ha pasado a ser parte de nuestra familia. Hemos vivido juntos los éxitos, pero también las dificultades, y nos ha dado lecciones dentro y fuera de los circuitos. Porque Marc no solo es el mejor piloto de la historia del motociclismo, es el ejemplo de lo lejos que se puede llegar soñando en grande. Nos ha enseñado que la vida va de levantarse una y otra vez y que el inconformismo no es una actitud, sino una forma de entender la vida. Y esta siempre será su casa", ha expresado.

Por su parte, en el vídeo difundido con motivo de su despedida, la marca ha subrayado que desde que le conoció en 2011 percibió su carácter singular y su forma de desafiar lo establecido y cambiar las reglas siempre a su manera, combinando talento, carácter y ganas de disfrutar, y ha recordado que ha acompañado tanto sus triunfos como los disgustos derivados de sus caídas, de las que siempre ha regresado más fuerte, manteniendo su sonrisa y sin olvidar a su familia y a su equipo.

Desde Estrella Galicia 0,0 han señalado que, aunque concluye su etapa en activo como piloto tras este fin de semana en Valencia, la historia compartida permanece vinculada a la identidad y a la trayectoria de la marca en el motociclismo, reiterando su agradecimiento por estos quince años y deseándole lo mejor en su nueva etapa.