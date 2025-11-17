Estrella Galicia celebra un pleno de títulos en el Mundial de Motociclismo que "hace aún más grande" su proyecto

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia 0,0 celebra un año histórico en el Mundial de Motociclismo después de que tres de sus pilotos y embajadores, los españoles Marc Márquez (Ducati) y José Antonio Rueda (KTM), y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), se hayan proclamado respectivamente campeones del mundo de MotoGP, Moto3 y Moto2, "éxitos que hacen aún más grande el proyecto deportivo de la compañía familiar gallega" en este deporte.

En su decimoquinta temporada mundialista desde que la cervecera arrancase un proyecto deportivo "de apoyo al talento joven en el motociclismo", este continúa en la actualidad "dando sus frutos y viendo cómo los valores de la compañía, el inconformismo, esfuerzo y pasión, son encarnados por dos generaciones inigualables de pilotos".

"La trayectoria de Estrella Galicia 0,0 en el mundo del motor refleja la filosofía de la compañía de descubrimiento, promoción y acompañamiento al talento de los jóvenes deportistas desde sus inicios y a lo largo de toda su carrera", subrayó la marca en un comunicado.

Desde su entrada como sponsor en 2011, los primeros éxitos de Estrella Galicia 0,0 en motociclismo no tardaron en llegar ya que Marc Márquez ganó su segundo título mundial, en Moto2. Posteriormente, el de Cervera, en su salto a MotoGP, dominaría los años 2013 y 2014, este último con doblete de su hermano Àlex, vencedor en Moto3. "Aquellos éxitos nos convencieron de que, como empresa, podíamos soñar a lo grande", recordó recientemente Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera.

A continuación llegaron los cuatro triunfos consecutivos en la categoría 'reina' de Marc Márquez entre 2016 y 2019, con doblete de nuevo en este último año con su hermano, que se coronó ganador en Moto2. Luego, llegó "la bajada al infierno" de ocho veces campeón del mundo por su lesión en el hombro en 2020, un sufrimiento que comenzó a tener fin en 2024 con su fichaje por Ducati y que se cerró en 2025 con el equipo oficial de la marca italiana, con su novena corona, "una victoria especial para el que fuera el primer embajador de Estrella Galicia 0,0 en el motociclismo".

EG 0,0 tampoco olvida que "este retorno al deporte de un profesional de élite más épico de la historia, por el nivel de riesgo que entraña este deporte y por la gravedad de las lesiones previas", se unió el hito inédito en el campeonato de que su hermano Álex se proclamase subcampeón. "Una gesta inigualable que viene a remarcar el espíritu de superación de una familia de campeones", advierte la cervecera.

Esta ha coronado un gran 2025 con los títulos en Moto2 y Moto3 de Diogo Moreira y José Antonio Rueda, pilotos que pertenecen a su "segunda generación de embajadores" en el Mundial, y que se iniciaron en el motociclismo de velocidad de la mano del proyecto deportivo de la marca participando en las categorías promocionales como el Campeonato del Mundo Junior GP o el Junior Team Estrella Galicia 0,0, en colaboración con Monlau Competición, hasta dar el salto mundialista.

"Desde entonces su incansable trabajo les ha permitido seguir avanzando, cubrir etapas y llegar hasta el momento más importante de sus respectivas carreras deportivas al alcanzar los títulos mundiales de Moto2 y Moto3", recalcó Estrella Galicia 0,0.

Moreira llegó a España de la mano de la cervecera española "para formar parte del proyecto deportivo de la compañía de apoyo al talento joven en el motociclismo" y tras superar varias etapas en las categorías junior, llegó en 2022 al Campeonato del Mundo de Moto3, y, este año, en su segunda temporada en Moto2, conquistó el título en Cheste (Valencia), en su última carrera antes de dar el salto a MotoGP con el equipo satélite de Honda, con el que se estrenará este martes en el test de postemporada en el trazado valenciano.

Por su parte, Rueda, que hizo historia en 2022 al ganar simultáneamente el FIM CEV Moto3 en el Junior World Championship (ahora JuniorGP) y la Red Bull MotoGP Rookies Cup, se estrenó en el Mundial en 2023, en 2024 logró su primera victoria y en 2025 se proclamó campeón del mundo con mucha antelación tras una temporada con diez victorias y trece podios, "consolidando su posición como una de las mayores promesas del motociclismo español".

"Termina así en Valencia una temporada histórica en la que se reafirma el apoyo y el compromiso de Estrella Galicia 0,0 con el motociclismo, con el deporte y con el espíritu de superación y esfuerzo. El objetivo original del proyecto deportivo de EG 0,0 en el motociclismo de acompañar al talento hasta llegar a MotoGP se materializa con más del 50 por ciento de la actual parrilla de MotoGP habiendo formado parte en un momento u otro de este, y vuelve a dar sus frutos en este 2025 más que nunca con esta triple corona formada por tres embajadores de la sin alcohol de Hijos de Rivera", sentenció la cervecera.