MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia ha celebrado este domingo el triunfo en el Mundial de Moto 2 del piloto brasileño Diogo Moreira, embajador de la compañía familiar gallega, que ha puesto así un broche de oro a una temporada llena de emoción antes de debutar el próximo año en la categoría de MotoGP.

Así, en la próxima temporada, más del 50% de la actual parrilla de MotoGP habrá formado parte en algún momento de su trayectoria del proyecto de apoyo al talento en motociclismo de Estrella Galicia 0,0.

Tras sus inicios en las competiciones de motocross en Brasil, en 2017, un jovencísimo Diogo Moreira empaquetó todo junto a su padre para trasladarse a vivir a Barcelona, de la mano de Estrella Galicia 0,0, y convertirse así en piloto de velocidad formando parte del proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en apoyo al talento joven en el motociclismo.

Diogo, que ejemplifica los valores de esfuerzo, inconformismo y búsqueda de la excelencia de la compañía, tras superar varias etapas en la Talent European Cup y el Campeonato del Mundo Junior GP con el School Team Estrella Galicia 0,0 y el Junior Team Estrella Galicia 0,0, llegó en 2022 al Campeonato del Mundo de Moto3, dándole así un nuevo referente al motociclismo de velocidad brasileño, y a toda Latinoamérica y Portugal, país que lo ha hecho suyo también.

En 2024 fue rookie del año en la categoria de Moto2 y en su segunda temporada ha logrado su primera victoria en la décima salida de la campaña, en Países Bajos y en el GP de Austria, la segunda.

Desde entonces, la suya ha sido una persecución sin descanso sobre el líder del campeonato, el español Manuel González. Siempre en los puntos o subiendo al podio, la tercera victoria de Moreira llegaba en Indonesia y la siguiente en Portugal, resultado que le catapultaba por fin a la cabeza de la clasificación provisional del campeonato.

Ahora, tras conquistar el título en la última carrera en el Circuito Ricardo Tormo, Diogo se estrenará el próximo martes en la misma pista en el primer test oficial de 2026 como piloto de la clase reina de MotoGP.

El espíritu original del proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en el motociclismo, con más del 50% de la actual parrilla de MotoGP habiendo formado parte en un momento u otro de este, ha vuelto a dar sus frutos.