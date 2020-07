García Dols: "Buscamos afianzar nuestro ritmo y recuperar sensaciones"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha señalado tras firmar el 22º mejor tiempo en los libres del viernes del Gran Premio de Andalucía que busco más "afianzar el ritmo" que no un gran crono, y recuperar sensaciones perdidas en el pasado GP de España, en el mismo Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

"Buscábamos afianzar nuestro ritmo y recuperar las sensaciones con la moto que nos faltaron en la semana pasada", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Por ello, reiteró que este viernes buscó "rodar tanto como fuera posible". "Apenas hemos hecho paradas, buscando tandas largas", reiteró en este sentido el piloto de Burriana.

Por su parte, el japonés Ryusei Yamanaka, que acabó 16º, celebró estar en disposición de luchar por la Q2. "Clasificarnos el 16º en la combinada ha sido muy positivo, así que en la FP3 del sábado buscaremos seguir mejorando para tener así opciones de participar en la Q2", manifestó.

"Me he encontrado a gusto rodando en pista en esta primera jornada. No ha sido un día perfecto, pero al menos he podido pilotar con buenas sensaciones sobre la moto", celebró.