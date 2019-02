García Dols: "Llegar al Mundial es un sueño y cuando lo tienes es una gran ilusión"

Publicado 07/02/2019 12:47:23 CET

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols, debutante del Team Estrella Galicia 0,0 Moto3 en el Mundial, ha asegurado que desde pequeño soñaba con tener esta oportunidad y que siente una "gran ilusión" por haberlo hecho realidad, si bien encara la pretemporada tras una operación en el hombro izquierdo a finales de 2018.

"Llegar al mundial de MotoGP es un sueño que siempre tienes desde pequeño, luchas por ello y es muy difícil conseguirlo y cuando lo logras es una gran ilusión que tienes", aseguró en un vídeo facilitado por el equipo.

El de Burriana (Castellón), subcampeón del mundo junior de Moto3 el año pasado, y campeón de PreMoto3 en el RFME Campeonato España con el School Team Estrella Galicia 0,0 en 2016, llega por fin al Mundial de MotoGP y lo afronta con trabajo.

"Ha sido una pretemporada muy diferente a lo que estaba acostumbrado, la lesión me ha frenado un poco más mi preparación. Pero lo he cogido con muchas ganas, y cuando salí de la operación me puse con la rehabilitación muy fuerte y conseguí montarme en la moto al mes", rememoró.

En diciembre de 2018 se sometió a un intervención quirúrgica en su hombro izquierdo de la que se ha recuperado durante los dos últimos meses, para asegurarse así una óptima forma física en el momento de iniciarse la pretemporada.

Una recuperación que le permitirá encarar la temporada en buenas condiciones y centrado en poder hacer realidad su sueño. "Lo que más me gusta de ser piloto es el ambiente de carreras y la tensión que tienes antes de ponerte el traje", explicó.

"Como vivo en un pueblo de playa, lo que me gusta mucho es ir a la playa a correr, y así me despejo", añadió sobre cómo se prepara físicamente a la par que se evade del mundo de las carreras y del instituto.

De todos modos, la moto siempre está cerca ya que padre tiene un taller. "De no ser piloto no sé qué hubiera sido, pero al salir de casa tengo motos y sería algo relacionado, como mecánico", explicó el castellonense.

García Dols ultima la preparación de su primera temporada en el Campeonato del Mundo Moto3 realizando estos días en unos test privados de pretemporada en Cheste. Será su cuarto año como piloto del proyecto piramidal de Monlau Repsol Technical School y Estrella Galicia 0,0.