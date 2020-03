García Dols: "La parte positiva es acabar en el primer grupo y sumar cinco puntos"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha afirmado que "la parte positiva" es haber acabado "en el primer grupo" durante su carrera en el Gran Premio de Catar, y así "sumar cinco puntos" para la siempre apretada clasificación de Moto3, tras su prueba inaugural del Campeonato del Mundo.

"Salía un poco retrasado pero me lo he tomado con calma y he ido recuperando posiciones hasta llegar a la segunda posición", ha declarado García Dols este domingo, después de la carrera, a los medios oficiales de Repsol.

"Pero cuando faltaban cuatro o cinco vueltas, he notado que me faltaba algo para mantenerme adelante. La parte positiva es acabar en el primer grupo y sumar cinco puntos", ha concluido el piloto castellonense.