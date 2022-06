Guevara: "Hemos conseguido la victoria que logramos en Mugello"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Izan Guevara (GasGas) se ha mostrado feliz de haber logrado la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catalunya, la primera en la que lo consigue escapándose y que le permite resarcirse de su frustrado triunfo en el pasado Gran Premio de Italia.

"Muy claro no lo tenía, porque al principio la carrera iba muy lenta, era consciente de ello. He sabido aprovechar el momento en el cual tirar, el ritmo está siendo demasiado lento. Cuando he tenido el momento, he empezado a tirar. Llevamos cuatro Grandes Premios consecutivos, estoy supercontento, a por Alemania ahora", señaló en declaraciones a DAZN.

El de Palma, que aseguró que ha notado el calor "en las últimas vueltas", se mostró feliz de poder resarcirse de lo ocurrido en el pasado Gran Premio de Italia, cuando le quitaron el triunfo por exceder los límites de la pista en la última vuelta. "Hemos conseguido la victoria que no conseguimos en Mugello", afirmó.

Además, valoró el podio del joven David Muñoz, que en su segunda carrera en el Mundial ha terminado segundo. "Es lo que pasa cuando una carrera es tan lenta, se amontona mucho. Hoy los de detrás tenían más fácil llegar a adelante. La carrera ha sido increíble, es la primera que gano escapándome", concluyó.