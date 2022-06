Guevara: "No pensaba que podría escaparme tanto"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Izan Guevara (GasGas) se ha mostrado sorprendido por haber conseguido escaparse y ganar con solvencia la carrera de Moto3 del Gran Premio de Alemania, aunque sabía que tenían "el ritmo" necesario, y se ha limitado a seguir "apretando" durante toda la prueba.

"Ha sido una gran victoria. Sabíamos que teníamos el ritmo, pero no pensaba que podría escaparme tanto y ganar por más de cuatro segundos. Parecía un reloj, hemos sido muy constantes", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Hacía mucho calor, pero no quería pensar en cuántas vueltas quedaban. Simplemente he seguido apretando, pero cuando tenía un poco de margen he empezado a controlar, hasta el final de la carrera. Es nuestro quinto podio consecutivo, la segunda victoria, y si seguimos así llegarán muchos más", finalizó.