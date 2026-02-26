Los hermanos Márquez quieren abrir fuego en Tailandia

Varios pilotos, entre ellos Marc Márquez (Ducati), en el test de MotoGP en Tailandia previo al inicio del Mundial 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Tailandia, que se disputa este fin de semana en el Chang International Circuit de Buriram, da la luz verde al Mundial 2026 de motociclismo con el español Marc Márquez (Ducati) dispuesto a defender su corona ante propios y extraños, con enemigos dentro de la familia, de la marca italiana y fuera de su entorno, mientras que en Moto2 y Moto3 se abren nuevos capítulos sin favoritos destacados.

Marc Márquez inicia la defensa de la corona en el mismo trazado donde el año pasado abrió el campeonato con un doblete -Sprint y carrera larga- en su estreno vestido de rojo oficial. Tras superar unos problemas estomacales en el último test, el vigente campeón llega listo para competir en un circuito que marcó el inicio de su exitoso regreso y donde aspira a seguir ampliando su idilio con Ducati.

En la pretemporada volvió a mostrarse competitivo y cerró los ensayos entre los más rápidos pese a alguna caída sin consecuencias. Pero ese último test, finalizado el 22 de febrero en Buriram, dejó pistas claras; el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) firmó un 1:28.668 que supone la vuelta más rápida jamás registrada en el trazado tailandés, quedándose incluso por debajo del ritmo del récord oficial, mientras que el japonés Ai Ogura sorprendió con la segunda posición y Marc Márquez completó el trío de cabeza.

Los tiempos confirmaron que Aprilia ha dado un paso adelante y que el campeón no tendrá margen para relajaciones, porque Jorge Martín confía en ir a más para sumarse a la Bezzecchi en esa lucha. Y dentro del universo Ducati, la competencia también aprieta. Álex Márquez, subcampeón el pasado curso, ya fue veloz aquí en 2025 y ha mantenido buenas sensaciones durante el invierno, mientras que Francesco Bagnaia busca dejar atrás un año irregular en el que alternó destellos con tropiezos.

Aprilia, por su parte, quiere convertir la velocidad en resultados. Bezzecchi lidera la ofensiva tras una pretemporada muy sólida, con un Raúl Fernández que ya sabe lo que es ganar y subir al podio, y con Jorge Martín de vuelta y competitivo desde el primer momento. La fábrica de Noale cerró 2025 con buenas sensaciones y aspira ahora a discutir victorias de forma regular desde la primera cita.

KTM también asoma con ambición, sobre todo si mira a lo que pueda hacer el español Pedro Acosta, que afronta su segunda temporada en la categoría reina con una base más estable y el objetivo de pelear por su primera victoria, mientras que Maverick Viñales inicia una nueva etapa decidido a ganar con una cuarta moto distinta, con el excampeón del mundo Jorge Lorenzo como 'coach', y Brad Binder y Enea Bastianini completan una estructura que quiere consolidarse en la zona alta.

Por otro lado, las japonesas Honda y Yamaha representan las grandes incógnitas. La histórica fábrica japonesa ha mostrado progresos durante el invierno con Joan Mir y Luca Marini, mientras Johann Zarco tratará de capitalizar esa evolución. En el box de Yamaha, el cambio al motor V4 marca el inicio de una nueva era técnica con Fabio Quartararo y Álex Rins al frente, y con la mirada puesta en reducir la distancia respecto a Ducati y Aprilia cuanto antes, pero con muchos problemas en los test.

El Mundial 2026 arranca así con múltiples frentes abiertos: la defensa del trono de Marc Márquez, la amenaza real de Aprilia, la reacción de Bagnaia, la consolidación de Acosta y las dudas de las fábricas japonesas. Además, el debut del turco Toprak Razgatlioglu y del brasileño Diogo Moreira añade un atractivo extra a una parrilla renovada. Buriram volverá a dictar la primera sentencia de un campeonato que promete alternativas y que, si la pretemporada no engaña, podría ser uno de los más igualados de los últimos años.

NUEVOS TALENTOS EMERGENTES

En Moto2, el foco vuelve a apuntar al colombiano David Alonso, que encara su segunda temporada en la categoría intermedia ya señalado como una de las grandes promesas de futuro para MotoGP. Campeón del mundo de Moto3 en 2024 tras firmar un histórico récord de 14 victorias, dio el salto con personalidad y en su año de 'rookie' logró incluso estrenarse como ganador en Hungría, además de sumar varios podios. En el box de Aspar tendrá como compañero a Daniel Holgado, sexto del mundo en 2025 con dos triunfos y distinguido como 'Rookie del Año', en una dupla que podría convertirse en una de las rivalidades internas más intensas.

También desembarca en la categoría el español José Antonio Rueda como vigente campeón de Moto3, tras un curso dominante que le coloca de inmediato bajo los focos, mientras que compartirá generación emergente con Collin Veijer, muy competitivo en el tramo final de 2025. A su vez, Barry Baltus quiere transformar sus siete podios y el bronce final del pasado año en esa primera victoria que se le resiste, y Manu González arranca con ánimo de revancha después de ver cómo se le escapaba una ventaja clara en la lucha por el campeonato.

En Moto3, el relevo generacional llega con fuerza. Los debutantes han demostrado en JuniorGP y en la Red Bull Rookies Cup que no están de paso, sino preparados para competir desde el primer día. Casey O'Gorman dejó destellos importantes y afronta ahora una temporada completa para confirmar su potencial, mientras que Brian Uriarte aterriza como campeón tanto de JuniorGP como de la Rookies, avalado por resultados de peso. Marco Morelli completa la nómina de aspirantes con experiencia mundialista y velocidad contrastada.

Con todo, el cartel de favorito inicial recae sobre Máximo Quiles, tercero del mundo como 'rookie' en 2025 y ahora con el poso que da un año completo en la categoría más imprevisible del paddock. Si logra equilibrar su agresividad con gestión en carrera, parte con ventaja en un campeonato donde Adrián Fernández, reforzado tras su victoria en Valencia, y Joel Esteban, de vuelta con hambre tras su paso por el JuniorGP, también aspiran a entrar de lleno en la pelea por el trono.