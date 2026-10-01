Honda HRC y Red Bull retoman su alianza en MotoGP a partir de 2027

Ilustración del posible nuevo frontal de las motos Honda HRC de MotoGP 2027 en colaboración con Red Bull - HRC

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Honda Racing Corporation (HRC) y Red Bull volverán a colaborar en MotoGP a partir de la temporada 2027, después de alcanzar un acuerdo multianual por el que la compañía austríaca se incorporará como uno de los principales socios del equipo oficial Honda HRC Castrol.

La nueva alianza supondrá el regreso de Red Bull al equipo oficial de HRC, después de una primera etapa iniciada en 2015 que coincidió con algunos de los años más exitosos de la estructura japonesa, con varios títulos mundiales de pilotos y constructores. La imagen de Red Bull tendrá presencia destacada en las motos, el 'box' del equipo y la indumentaria de los pilotos.

El acuerdo se enmarca en el inicio de una nueva era del Mundial de MotoGP, con la entrada en vigor en 2027 de la nueva generación de motos de 850cc y un nuevo reglamento técnico. Honda HRC y Red Bull aseguran que su objetivo es prolongar los éxitos cosechados conjuntamente, una etapa en la que sumaron 45 victorias y más de 90 podios. El equipo Honda HRC Castrol presentará su decoración y nueva moto de 2027 antes del inicio del campeonato.

"Es fundamental contar con socios que tengan los mismos objetivos y ambiciones. Juntos, no tengo ninguna duda de lo que podemos conseguir y sé que podremos ofrecer a los aficionados momentos increíbles a lo largo de nuestra colaboración", afirmó el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe.

"Cuando MotoGP se prepara para entrar en una nueva era con nuevas motos, nuevas reglas y nuevos objetivos como Campeonato del Mundo, nos reunimos de nuevo con Red Bull. En competición hay muy pocas empresas que estén presentes en tantos campeonatos como HRC y Red Bull, es una colaboración que tiene todo el sentido. Sé que ninguna de las dos partes aceptará nada que no sea la victoria y por eso debemos trabajar para volver a hacer de esta combinación una referencia", añadió el 'team manager' del Honda HRC Castrol, Alberto Puig.