Joan Mir, baja también en Phillip Island

Archivo - El piloto español de MotoGP Joan Mir (Honda), en el GP de San Marino 2026. - Alessio Marini / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Honda) también es baja para el Gran Premio de Australia, que se disputa este fin de semana en el circuito de Phillip Island, ya que el equipo médico considera que "es demasiado pronto" para su regreso.

El mallorquín, campeón del mundo de la categoría reina en 2020, encadenará cuatro Grandes Premios -Austria, Japón, Indonesia y, ahora, Australia- sin subirse a la Honda, ya que el piloto y su equipo médico, que "están trabajando arduamente" para regresar a la pista, consideran que "es demasiado pronto".

Sin embargo, no hay una comunicación oficial que explique concretamente la baja de Mir más allá del empeoramiento de una serie de síntomas que arrastra desde hace varios meses y que le impide competir desde hace más de un mes.

Así, el italiano Luca Marini será el único piloto del Honda HRC Castrol en Phillip Island, ya que el piloto probador de la fábrica, Aleix Espargaró, tras retirarse voluntariamente del Gran Premio de Indonesia, no viajará a Australia después de sufrir "un síndrome compartimental crónico por esfuerzo durante una sesión de pruebas privadas en el Circuito Internacional de Sepang". "Será operado en Barcelona en los próximos días y no será sustituido", informó el equipo.