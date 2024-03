Joan Mir: "Hacía mucho tiempo que no disfrutaba pilotando"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) calificó de "buena carrera" la de este domingo en el Gran Premio de Catar, primera cita del Mundial, a pesar de terminar decimotercero, ya que después de "mucho tiempo" pudo "disfrutar pilotando".

"Hemos hecho una buena carrera. He empezado bien, recuperando varias posiciones. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba pilotando, así que eso es positivo. Empezar desde atrás no es fácil, pero hemos hecho un buen trabajo para estar con Quartararo la mayor parte de la carrera", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mir logró los primeros puntos para el Repsol Honda rodando cerca del ritmo del Top 10. "En las últimas cinco vueltas sentía que tenía algo más que él, así que lo he adelantado e incluso he podido escaparme un segundo", añadió, antes de explicar el problema final con los neumáticos.

"En las dos últimas vueltas los neumáticos han decaído mucho y he perdido posiciones. Pero a pesar de esto estamos contentos con todo lo que hemos hecho y seguimos aprendiendo", terminó.