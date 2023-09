Joan Mir: "No estamos en la Q2 pero hemos estado cerca"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que ha estado "cerca" de meterse en la Q2 del Gran Premio de Japón, que se disputa en la 'casa' de Honda en Motegi, y cree que ha sido por probar cosas en una moto distinta que, entre otras cosas, le ha llevado a sufrir una caída.

"Creo que hemos perdido un poco y por eso no estamos en la Q2, pero hemos estado cerca. Tenemos que mejorar un poco la frenada para seguir progresando mañana. El objetivo es mejorar esto y luchar por la Q2, entonces veremos qué es posible", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

Además, aseguró que la caída de la FP1 "no ha sido grave". "Pero ha complicado un poco las cosas. Hemos estado probando algunas cosas con la moto con la que me he caído", reconoció.

"Por la tarde hemos empezado con la moto que teníamos en India, pero he pasado parte de la sesión probando las motos en lugar de trabajar duro en una puesta a punto específica", añadió, en este sentido, quien fuera campeón del mundo de MotoGP en 2020.