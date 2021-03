Joan Mir: "La vuelta de Márquez es una dificultad extra para el Mundial"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Suzuki), actual campeón del mundo de la categoría 'reina', reconoció que la vuelta de Marc Márquez (Repsol Honda) dará "una dificultad extra" a la defensa de su corona, pero se mostró optimista de estar en la pelea por contar con una "moto equilibrada, constancia y más experiencia que el año pasado".

"El título lo veo difícil, pero el año pasado lo veía imposible. Además, va a estar el plus de que vuelve Marc, que es un rival muy difícil de batir y su vuelta va a ser una dificultad extra para el campeonato", expresó Mir durante la presentación de las temporadas de los Mundiales de Motociclismo y de Fórmula 1 que emitirá la plataforma 'DAZN'.

De todos modos, tiene claro que está con "posibilidades porque la moto funciona y el piloto también". "Ahora tenemos que hacer lo que hicimos el año pasado con un poco más de velocidad", añadió el doble campeón del mundo, que augura "una temporada seguramente emocionante".

Mir, que se encuentra en Catar para iniciar la semana que viene la defensa del título, recalcó que en 2020 demostraron que su "arma más importante es la constancia". "Tenemos una moto bastante equilibrada, que parece que funciona medianamente bien en todas las pistas y que seguramente no es la más rápida, pero sí es equilibrada y eso hace que si el piloto está centrado puedas estar luchando por ganar en todas las carreras y ese es el objetivo", comentó.

En este sentido, también enfatizó en que cuenta con el aval de tener "más experiencia que el año pasado". "Y eso se traduce en más velocidad y en ser más rápido, lo que hará que seamos un poco más competitivos", afirmó.

El actual campeón del mundo de MotoGP señaló que Suzuki les trajo al test de Catar "'cositas'". "Estamos acostumbrados a que traiga pocas cosas, pero las que trae, funcionan. Yo me siento cómodo en la moto, no hay una gran diferencia con el año pasado porque lo que puede hacer la gran diferencia es el motor y no lo podemos tocar", advirtió.

"Suzuki ha intentado mejorar un poco la electrónica y cosas del chasis. Está claro que en Catar nos falta un poco de velocidad punta para defendernos en carrera. Nos hubiera hecho falta un día más de test para mejorar mis sensaciones, pero no estamos lejos y creo que podremos hacer una buena carrera", añadió Mir, al que "quizá" se le mira en el 'paddock' "un poco" diferente al año pasado. "Llegué hace muy poco al Mundial y la gente casi no me conocía, y ahora es completamente lo contrario", reconoció.