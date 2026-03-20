Johann Zarco encabeza la mojada Práctica de MotoGP en Brasil

March 20, 2026, GoiÃNia, Brazil: 05 ZARCO Johann (fra), Castrol Honda LCR, Honda RC213V, action during the 2026 Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil from March 20th to 22th, in Autódromo Internacional de GoiÃnia - Ayrton Senna, Brazil - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Johann Zarco (Honda) ha liderado este viernes la Práctica de MotoGP durante el Gran Premio de Brasil, segunda parada del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que los españoles Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia) han sido respectivamente segundo y cuarto en una jornada condicionada por la lluvia.

En el Autódromo Internacional Ayrton Senna sí se desarrollaron sobre seco las Prácticas de Moto3, donde el puertollanero David Almansa (KTM, 1:30.260) lideró por delante del neozelandés Cormac Buchanan (KTM), y de Moto2, donde el madrileño Manuel González (Kalex) acabó justo por detrás del líder italiano Tony Arbolino (Kalex, 1:23.709).

Sin embargo, el cielo de Goiânia se había ido oscureciendo y durante el turno de la categoría reina empezaron a caer gotas. Poco tardó Johann Zarco en situarse a la cima de la tabla de tiempos con su registro de 1:21.257, siendo segundo Marc Márquez a 0.125 y cuarto Jorge Martín a 0.309.

Pero a la mitad de los 60 minutos previstos para rodar, ya se puso a llover y tampoco el viento ayudó al espectáculo. Uno de los importantes en quedarse rezagado era el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que a menos de nueve minutos para agotarse el reloj salió a probar el asfalto.

Pero eso no surtió efecto y se resignó con el vigésimo puesto, lo que le obligará a pasar por la Q1 del sábado junto a sus compatriotas Franco Morbidelli (Ducati) y Fabio Di Giannantonio (Ducati). Sí que avanzaron directamente a la Q1 los españoles Pedro Acosta (KTM, 5º a 0.493), Álex Márquez (Ducati, 6º a 0.538) y Fermín Aldeguer (Ducati, 8º a 0.625).