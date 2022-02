Jorge Martín: "El Mundial 2022 va a ser uno de los más igualados de la historia"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín expresó este miércoles que el Mundial 2022 será "uno de los más igualados de la historia", con un grupo de "cuatro o cinco pilotos muy competitivos" entre los que se incluye, ya que se siente "más fuerte que el año pasado".

"Hay mucha igualdad, va a ser uno de los años con más igualdad de la historia en MotoGP, hay cuatro o cinco pilotos muy competitivos, me incluyo dentro de ellos", confesó Jorge Martín antes de asistir a la 'premiere' de la docuserie Amazon Exclusive 'MotoGP Unlimited' en el Teatro Capitol de Madrid.

El joven piloto madrileño afirmó que quiere lograr "cosas importantes, sin descartar el título. "Estoy bien, con ganas, la pretemporada ha ido bien, me siento más fuerte que el año pasado, los objetivos crecen y con ganas de empezar, por supuesto", manifestó.

"Quizá no es el año para ganar el Mundial, pero no descarto nada. Voy con ganas de hacer buenos resultados, a mitad de temporada veremos donde estamos y si está la posibilidad iré a por ello. No descarto nada, casi todos somos campeones del mundo de alguna categoría, hay muchísimo nivel. Espero ser campeón del mundo algún día", zanjó.