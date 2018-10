Jorge Martín: "No estoy al cien por cien y ahora lo importante es acabar las carreras"

Publicado 04/09/2018 17:02:44 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Honda) cree que "podría ser líder" del Mundial de Moto3 sin algunas de las numerosas caídas sufridas y la lesión que se produjo en la República Checa, de la cual aún no se ha recuperado "al cien por cien", por lo que tiene claro que "ahora lo importante es acabar las carreras", empezando por la de este fin de semana en el circuito de Misano, escenario del Gran Premio de San Marino.

"Estamos haciendo un buen trabajo, aunque entre las caídas que hemos tenido, como en la de Montmeló que me tiraron, y la lesión, no estamos donde podríamos porque creo que podría ser líder. De todos modos, queda mucho campeonato todavía y ahora pienso en recuperarme totalmente, Pero hemos demostrado que somos competitivos", explica Martín en una entrevista a la Real Federación Motociclista Española (RFME).

El madrileño recalca que "el objetivo siempre ha sido ir carrera a carrera" y no tener excesiva prisa en superar al italiano Marco Bezzechi (KTM), líder del Mundial que le aventaja en 12 puntos. "Pero sobre todo lo importante es acabar. Coger puntos a veces es más importante que ganar la carrera. Todavía no estoy al cien por cien y de momento vamos a acabar y cuando ya esté bien, ir a por la victoria", advierte.

El piloto de Honda sufrió una dura caída en Brno (República Checa), que le impidió participar en ese Gran Premio por una fractura de radio, de la que se va "recuperando". "Los doctores me han dicho que esto irá a mejor. Me duele, sobre todo, la zona del cúbito por la operación pero para Aragón estaré seguramente al cien por cien y para la gira (Tailandia, Japón, Australia y Malasia) todavía mejor", remarca.

Pero pese a esa lesión, pudo competir en el Gran Premio de Austria de días después, aunque el martes previo no tenía pensado ir. "El viernes no me encontraba nada cómodo con la moto y el sábado en la calificación conseguimos la primera fila de parrilla que ya era mucho", recuerda.

"El domingo me tomé medicamentos para el dolor y fui realmente competitivo. Pude haber ganado si no hubiese sido por la falta de motor que ahora mismo tenemos, pero aun así fuimos competitivos. Me queda una 'espinita' clavada de qué hubiéramos conseguido con la mano bien y sin las caídas de este año porque demostraría que soy más fuerte todavía", añade el segundo clasificado del Mundial de Moto3.

El piloto español cree que año a año ha ido "mejorando" sus resultados. "Este año llevo ya cinco carreras ganadas aunque si que es verdad que las lesiones han sido una pena porque siempre frenan y creo que hubiese sido diferente si no las hubiese tenido, pero mientras yo dé el cien por cien estoy contento y si salen las cosas bien pues más aún. Creo que lo estoy haciendo bien", afirma.

"El objetivo siempre es ganar el título aunque no lo piensas porque el campeonato es muy largo y te lo planteas para ir carrera a carrera. La pena es que tuve varias caídas, algunas que no fueron culpa mía, pero ahora sí que pienso en el título y quiero ganarlo cueste lo que cueste. Será muy complicado, estoy trabajando mucho y voy con todo lo que tengo para conseguir este sueño", prosigue Martín de cara a la recta final del que será su último año en la categoría.

En 2019, competirá con el Red Bull KTM de Aki Ajo. "Ya estoy entrenando con una 600 y tengo muy buenas sensaciones. Tengo ganas de empezar a trabajar con un equipo así de fuerte que van ahora mismo segundos, pero peleando por el título también y con ganas de subirme a la moto ya después de Valencia. Pero ahora tenemos que estar centrados en Moto3 para culminar el trabajo", sentencia.