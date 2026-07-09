Jorge Martín: "No me importa ir primero, segundo o tercero, el liderato es anecdótico"

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) restó importancia este jueves al hecho de llegar como líder del Mundial al Gran Premio de Alemania, al asegurar que la clasificación "es algo meramente anecdótico" a estas alturas de la temporada, y apuntó que su prioridad sigue siendo continuar creciendo con la moto italiana para llegar con opciones de pelear por el título al final del curso.

"No me importa ir primero, segundo o tercero. Creo que eso es algo meramente anecdótico. El campeonato está bastante abierto, todo el mundo va muy fuerte y nunca sabes si serás capaz de retener el liderato durante mucho tiempo. No me fijo en eso, quiero continuar mi progresión con la Aprilia", señaló en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Alemania.

En este sentido, el madrileño reconoció que todavía detecta aspectos por mejorar pese a encabezar la clasificación general. "En la última carrera vi que aún me faltaba mucha velocidad", admitió.

Sobre la pelea por el campeonato, Martín consideró que la igualdad acabará reduciéndose a un pequeño grupo de aspirantes. "Lo normal será que seamos dos o tres; ojalá ser uno de ellos. Marc va cada vez mejor, Marco sigue siendo el más rápido de todo el año y yo también estoy mejorando, así que creo que los tres estamos un poco por delante del resto", valoró.

Aun así, evitó hacer pronósticos sobre el desenlace del campeonato. "Nunca se sabe, es un Mundial y es imposible especular. Simplemente hay que intentar hacerlo lo mejor posible para pelear por el título a final de año", indicó.

Por otra parte, preguntado por su futuro y su decisión de fichar por Yamaha para la temporada 2027, Martín prefirió no profundizar en la cuestión, aunque defendió que siempre ha tomado las decisiones pensando en lo mejor para su carrera deportiva.

"No me quiero adentrar mucho en este tema, pero siempre adopto las decisiones que son las mejores para mí. Es la misma razón por la que escogí Ducati en un primer momento, luego Aprilia y ahora Yamaha. Ya veremos qué nos depara el futuro", concluyó.