Jorge Martín: "Mi objetivo es ser un referente y pasar a la historia como una leyenda"

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) confiesa que su objetivo en este deporte es "ser un referente y pasar a la historia como una leyenda", aunque la meta más próxima, "real e ideal", es acabar la próxima temporada en el 'Top 4', al mismo tiempo que reconoce ser "muy competitivo" e "impulsivo", esto último algo que está "mejorando".

"No sé donde está mi techo, tengo mucho potencial, hay que trabajar, pero el límite es el cielo. El objetivo es ganar mundiales, ser un piloto referente y pasar a la historia como una leyenda", sostuvo Martín en una entrevista a Europa Press antes de la presentación de la docuserie Amazon Exclusive 'MotoGP Unlimited'.

Tras terminar la temporada 2021 como 'rookie' del año, la meta para el 2022 es acabar en el 'Top 4'. "Sería lo ideal, tengo que entrar en el 'grupillo' de los cuatro mejores. Es un objetivo real, nunca me pongo objetivos surrealistas, al final es engañarte a ti mismo", explicó.

"No siento presión, soy un piloto que rindo mejor con ella, siempre doy el 100 por 100, pero cuando tengo que ganar me sale mucho mejor. Siento más presión cuando tengo que volver de una lesión y tengo dudas que cuando estoy bien y puedo pelear por ganar", afirmó el piloto del Pramac Racing.

Precisamente, Martín habla de su lesión provocada por una caída en el Gran Premio de Portugal del año pasado que le dejó fracturas en la mano, el pie, un traumatismo craneoencefálico y un politraumatismo. "Fue mi momento más complicado, llegué a plantearme dejar las motos. Fue lo peor porque con mi edad no es muy habitual llegar a pensarlo. Pero supe sobreponerme y cuando he tenido que arriesgar he arriesgado al 100 por 100, no terminó afectándome mucho", recordó.

Y para volver tras esa dura lesión con más fuerza fue clave su familia. "El entorno, tener la gente correcta a tu lado, es lo que te hace sacar de nuevo la motivación", admite, al mismo tiempo que destaca su "fortaleza mental". "Después de la lesión pude volver y ganar, eso demuestra mucho. Es una fortaleza que tengo y que espero usar siempre", añadió.

Así, es partidario de tener alrededor un entorno favorable. "Depende del piloto, los hay más solitarios, pero necesitas a alguien que te ayude. Cuando era pequeño, mis padres tomaron las decisiones correctas cuando tocaba y gracias a eso estoy donde estoy. Tener un entorno humilde, que te dirija un poco cuando empiezas a crecer es muy importante para no perderse", explicó el madrileño.

"COMPITO HASTA PARA ENTRAR EN EL ASCENSOR"

"La confianza y la competitividad la tenemos todos. Soy muy competitivo, compito hasta para entrar en un ascensor. Confío mucho en mí mismo y en mi potencial, sé hasta donde quiero llegar. Cuando tienes los objetivos claros es más fácil prepararse y tener esa motivación", manifestó Martín sobre su manera de entender el deporte.

Pero el joven piloto madrileño no esconde que es "muy impulsivo". "Siempre doy el 100 por 100, pero ahora estoy evolucionando en eso, saber cuando hay que dar el 100 por 100 y cuando hay que estar más tranquilo y saber gestionar emociones. Estoy mejorando, tengo mucho margen, pero tengo que seguir trabajando en ello", puntualizó el piloto de Ducati.

"Hay veces que me caigo por dar más de lo que debería, pero siempre digo que es mejor ser un piloto al que hay que frenar que uno al que hay que empujar. Yo tengo esa energía y ganas de darlo todo, es más fácil pararme y entender cuando hay que bajar e ritmo, y estoy trabajando en ello", zanjó contundente.

Finalmente, Martín asegura que en la docuserie de Amazon, de la que es uno de los protagonistas, se podrá verle cómo es en el día a día. "El tema de las cámaras ya estamos acostumbrados, con los chicos de Amazon ha ido muy bien, eran casi del equipo. Lo que espero que más sorprenda es que he sido más natural, me van a conocer como soy, que creo que es importante", celebró.