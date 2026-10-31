Jorge Martín se retira del Gran Premio de Malasia

Jorge Martín en Sepang - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) no podrá disputar el Gran Premio de Malasia, decimonovena cita del Mundial de motociclismo, tras resentirse de sus molestias por la fractura de muñeca que se produjo la semana pasada en Australia, ha confirmado este sábado su equipo, el Aprilia Racing.

"Decidimos, junto con los médicos, que no continuase. Para ser sinceros, se sentía mejor que ayer, pero no fue capaz de forzar durante el descanso, así que decidimos todos juntos que abandonase y que se centrase en la siguiente prueba", anunció el Team Manager del Aprilia Racing, Paolo Bonora, en declaraciones a MotoGP horas antes del inicio de la carrera al esprint en el Circuito Internacional de Sepang.

En este sentido, explicó que ya piensan en la cita de la próxima semana. "El plan es exactamente ese -correr en Catar-. Espera volver pronto a España, trabajar en la recuperación y hacer todo lo mejor para recuperar la situación. Pero sí, estás bien, Va a volver inmediatamente a España y luego veremos todos los días. La situación está mejorando y tenemos que concentrarnos en Catar", apuntó.

El madrileño, campeón del mundo en 2024, se produjo una fractura en la muñeca derecha al sufrir una caída en la carrera corta del Gran Premio de Australia, hace justo una semana. Este viernes volvió a subirse a la moto, completando 12 vueltas en la sesión matinal y algunas más por la tarde, antes de cerrar su jornada antes de tiempo para reservar fuerzas para el sábado.

Sin embargo, los dolores le han impedido participar este sábado en la clasificación y en la carrera corta. Marc Márquez (Ducati), que terminó segundo este sábado, cuenta ya con 374 puntos y aventaja en 19 al de San Sebastián de los Reyes. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero en la esprint, es tercero de la general a 52 puntos del de Cervera.