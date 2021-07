Jorge Martín: "Tengo un potencial muy alto y cuando esté recuperado al 100% podré hacer grandes carreras"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) confió en recuperar el 100% y poder demostrar su potencial con grandes carreras, tras el freno que supuso su lesión en Portimao y paso por quirófano, para lo cual le vendrá bien el parón de verano.

"Me he planteado el parón veraniego como un tiempo para descansar, pero no demasiado. Hay que recuperarse y trabajar al máximo para volver más fuerte", dijo Martín, con motivo de su primera colección de gafas Edición Limitada 'Jorge Martín x Hawkers', inspiradas en el piloto y los colores de Ducati.

En el spot 'Push yourself', el piloto reta a superarnos a nosotros mismos, algo que ha tenido muy presente este año. "Todavía no me encuentro al 100%. Noto que me falta un poco a nivel de fuerza y estamos trabajando al máximo para intentar recuperarnos y estar en las mismas condiciones que a principio de temporada lo antes posible", dijo en declaraciones a Hawkers.

"No me planteé dejarlo pero sí que es cierto que se te pasan muchas cosas por la cabeza y es muy difícil no llegar a pensarlo. Es en ese momento cuando se demuestra lo fuerte que eres, cuando sabes sobreponerte y seguir con las mismas ganas", añadió.

Martín, tercero en la segunda cita del Mundial, confió en volver a estar entre los mejores. "Creo que hice un gran inicio de temporada, pero la lesión ha sido un gran bache y me ha quitado tiempo de aprendizaje encima de la moto y sobre todo experiencia, que es lo más importante. Sin embargo, creo que hay que saber afrontar los errores y ahora mismo solo pienso en seguir mejorando, como si empezase de cero. Tengo un potencial muy alto y cuando esté recuperado al 100% podré hacer grandes carreras", dijo.

"La Ducati es una moto increíble y está funcionando muy bien. Está claro que hay que mejorar en varios aspectos pero yo, como rookie, no tengo el poder o mejor dicho, no es mi momento el tener que desarrollarla. Me centro en pilotar y en adaptar mi pilotaje al estilo de la moto", añadió.

