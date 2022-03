Jorge Martín vuela por la pole en MotoGP

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar, prueba inaugural del Mundial de motociclismo, mientras que el octocampeón Marc Márquez (Repsol Honda) saldrá desde la primera fila de la parrilla por primera vez desde Austin.

Con la noche cayendo en Losail, el de Cervera, a rebufo, estableció el primer gran tiempo de referencia (1:53.566), que un par de minutos después superaba el australiano Jack Miller (Ducati) con Pol Espargaró (Repsol Honda) muy cerca.

El crono del oceánico se mantuvo al frente hasta que restaron unos tres minutos de sesión, cuando primero Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) y después Márquez le arrebataron la posición de privilegio. Con todos los pilotos apurando sus opciones, Jorge Martín (Ducati) voló para marcar un 1:53.011 que ya nadie pudo superar.

"No estoy demasiado confiado para mañana, nos falta 'grip'. Hoy no me lo esperaba. Estoy contento, tengo que asimilarlo, porque estoy pensando en ese ritmo que nos hace falta", señaló el de San Sebastián de los Reyes en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación, en la que conquistó su quinta pole en solo 15 carreras en la categoría reina.

Mientras, el italiano Enea Bastianini (Ducati) se coló en primera línea con el tiempo cumplido, bajando a Márquez a la tercera plaza y echando de la misma fila a Miller. Tras ellos, se posicionaron los hermanos Aleix (Aprilia) y Pol Espargaró (Repsol Honda), quinto y sexto respectivamente.

Joan Mir (Suzuki) se garantizó una octava posición de salida, mientras que su compañero Àlex Rins saldrá décimo. El vigente campeón del mundo de la categoría reina, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), se vio obligado a pasar por la Q1 y constató el mal día de las Yamaha, siendo undécimo y la primera moto de la marca de los tres diapasones.

Entre los españoles que no consiguieron avanzar a la Q2, Àlex Márquez (Honda) arrancará decimoctavo, justo por delante de Maverick Viñales (Aprilia), mientras que Raúl Fernández (KTM) partirá vigésimo tercero y penúltimo.