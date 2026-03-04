José Antonio Rueda: "Me falta mucho de todo, porque el cambio de Moto3 a Moto2 es grande"

El piloto español de Moto2 Jose Antonio Rueda (Kalex), en un evento de Estrella Galicia 0,0. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El piloto de Moto2 José Antonio Rueda (Kalex), vigente campeón de Moto3, admitió este martes que le falta "mucho de todo, muchas horas encima de la moto, porque el cambio" de la tercera categoría a Moto2 "es grande", aunque está "dando pasos firmes para seguir avanzando".
"Lo que nos falta es mucho de todo, muchas horas encima de la moto, porque el cambio es grande. Estoy cogiendo todo para gestionar el tema de neumáticos, gasolina, peso, eso cambia mucho. Dando pasos firmes para seguir avanzando", expresó el palaciego en un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0,0 celebrado en Madrid.
El piloto, de 20 años, comentó que "es bastante difícil" gestionar la nueva categoría, aunque "es parte del proceso". "Hay que seguir trabajando, dando pasos firmes y construyendo una base. Será difícil, será largo, pero esperemos estar pronto por ahí, aunque va a ser difícil", auguró.
"No me he marcado ningún objetivo, tengo que aprender muchísimas cosas", reconoció. "Es un salto muy grande de Moto3 a Moto2, hay que trabajar mucho, me hubiera gustado preparar la temporada más. Hemos empezado bastante bien en cuanto a sensaciones, estoy contento de poder empezar este año montado encima de la moto. Espero seguir mejorando y construyendo una buena base", concluyó.