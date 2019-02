Lorenzo: "Creo que podré ser competitivo en la tercera carrera del Mundial"

Publicado 08/02/2019 14:35:58 CET

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha asegurado que "no" estará "al cien por cien" para el próximo test de Catar y que todavía se encuentra en "la mitad" de la recuperación de su operación de muñeca, por lo que no cree que puede ser "competitivo" hasta la tercera cita del Mundial, el Gran Premio de las Américas del 14 de abril.

"Creo que podré ser competitivo en la tercera carrera", declaró en el espacio 'After the Flag' de MotoGP, adelantando que llegará justo al próximo test tras perderse el de Sepang. "En el test de Catar probablemente no estaré al cien por cien, pero sí listo para pilotar y obtener información. Es difícil saber cómo me sentiré a más de 300 km/h en la recta y al frenar para detener la moto", indicó sobre la cita del 23 de febrero.

Además, el balear explicó que hace cuatro días empezó a "nadar en la piscina" y que está volcado en la recuperación de su operación de la muñeca izquierda. "Este tipo de lesiones requieren de al menos un mes para sentirnos realmente bien, y ahora estamos en el día 17, así que todavía queda un proceso bastante largo por delante, quizás la mitad", señaló.

"La recuperación está yendo más rápido que en los casos normales, lo que es una buena señal, y todavía nos quedan 14 días para Catar, así que aún nos quedan muchos días para mejorar", añadió el pentacampeón del mundo.

"AHORA MISMO NO SOY UNO DE LOS FAVORITOS"

Por otra parte, Lorenzo reconoció que se encuentra a gusto con la moto y con su nuevo equipo, el Repsol Honda. "Es un equipo muy profesional. Estoy agradecido por la atención y la forma en que escuchan mis opiniones sobre la moto", explicó, apuntando que esta es "muy diferente" a la Desmosedici. "Basta con mirar las dimensiones de la moto para darse cuenta de la diferencia. Es mucho más pequeña y tiene puntos positivos y negativos", continuó, recordando que "la moto perfecta no existe".

Aunque aseguró que la adaptación "ha sido genial", sabe que "hay que ser realistas" y que esta temporada tendrá "limitaciones". "Seguro que tendremos problemas en Catar y en las próximas dos o tres carreras, pero nuestro objetivo es mejorar la moto y, si podemos ser rápidos, podemos ganar carreras y, si va mucho mejor de lo esperado, podemos luchar por el título", subrayó.

Por ello, se descartó del grupo de favoritos. "Ahora mismo no soy uno de los favoritos. Lo son algunos como Marc (Márquez), que deben liderar y luchar por el título mundial, junto con Dovizioso, Valentino (Rossi), que siempre está ahí y conoce la moto y Viñales, por ejemplo", manifestó. "Estamos viviendo una época dorada porque las carreras son espectaculares y la competición está más apretada que nunca. Estoy deseando volver a subirme a la Honda", concluyó.