Lorenzo: "Espero ser más fuerte en Jerez"

15/04/2019

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) prefirió pensar en Jerez después de su abandono este domingo en el Gran Premio de Las Américas por culpa de un "problema en la moto", a pesar lograr buenas sensaciones en un "fin de semana difícil".

"Ha sido un fin de semana difícil, con la meteorología y demás. No he hecho la mejor salida, pero he podido recuperarme y empezar a adelantar alguna posición", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Lorenzo no pudo terminar la tercera cita del Mundial, otro fin de semana complicado en la adaptación a su nuevo equipo. "Por desgracia, hemos tenido un problema con la moto y he tenido que abandonar la carrera. Ha sido distinto a lo de ayer", dijo, recordando que en la Q2 también tuvo problemas.

"Lo positivo es que durante la carrera me sentía bastante bien, en un circuito en el que normalmente tengo dificultades. Ahora pensamos ya en Jerez, un circuito que me gusta y en el que espero que podamos ser más fuertes", finalizó.