Lorenzo, sin fracturas pese a su fea caída y Ducati confía en que pueda correr

Actualizado 05/10/2018 11:35:22 CET

BARCELONA 5 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha sufrido una caída en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia, saliendo catapultado por encima de su moto y dando varias volteretas en la escapatoria, aunque no ha sufrido ninguna fractura y su equipo, pese a la luxación en un dedo del pie que traía de Aragón, confía en que pueda seguir corriendo si obtiene el visto bueno de dirección de carrera.

Lorenzo, a casi 150 kilómetros por hora y en la frenada de la curva 4, perdió el tren trasero de su Ducati y salió disparado a mucha velocidad, sufrió un fuerte impacto sobre el asfalto y tras varias volteretas se quedó sentado, consciente, en la grava antes de ser trasladado en camilla y en ambulancia al centro médico del Chang International Circuit, primero, y a un hospital de Buriram después.

Tremenda caída de @lorenzo99 y su moto que queda casi partida por la mitad. Lo primero que ha hecho ha sido mirarse el pie. Lo retiran en camilla. #MotoGP #ThaiGP pic.twitter.com/ejpK4iSF6Z — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 5 de octubre de 2018

Tras las pruebas médicas pertinentes, el balear aseguró saliendo de la clínica estar "bien", y su director de equipo, Davide Tardozzi, explicó que Lorenzo no tiene "fracturas". "Desde dirección de carrera dicen que está apto para correr. Un gran golpe, un impacto muy grande, hay que ver si será capaz de correr mañana o no, lo valoraremos después. Pero no hay fracturas", apuntó a los medios.

"Creo que Lorenzo es un luchador y lo intentará. Espero que pueda correr, si no, veremos cómo está mañana. Por suerte no se ha roto nada pero habéis visto la volada y el impacto contra el suelo, el tiempo dirá qué ocurre", aportó al respecto.

Por el extraño que hizo la moto justo antes de la caída, podría parecer que se había roto algo pero Tardozzi lo negó. "Me han dicho que según los primeros datos no hay nada raro evidente, pero hay que ver en los próximos minutos a ver is hay algo, pero parece que no hay nada en la moto. Si fuera motor o algo grave se hubiera visto rápido. Parece que no es nada", aportó.

Por su parte, el doctor del Mundial Ángel Charte, explicó tras atender a Lorenzo que éste sería trasladado de inmediato a un centro hospitalario para concluir mejor el diagnóstico, aunque se mostró optimista.

"Tiene una fuerte contusión a nivel de la muñeca izquierda, y fuerte contusión en el tobillo del pie derecho. No apreciamos ningún tipo de fractura, pero voy a acabar la exploración en el hospital de Buriram. Está magullado, venía lastrado, pero no son más que golpes, aunque no está al cien por cien. Tras las pruebas diremos si está preparado o no para correr", aportó.