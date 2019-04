Lorenzo: "Hemos tenido que remontar por mala suerte en la salida"

Publicado 01/04/2019 0:18:50 CET

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) explicó su problema en la salida del Gran Premio de Argentina, "mala suerte" que le obligó a remontar desde la última plaza para terminar duodécimo, aún buscando su mejor versión tras la segunda carrera con su nuevo equipo.

"En primer lugar, me gustaría felicitar al equipo Repsol Honda y a Marc Márquez por ganar esta carrera. Marc ha estado fantástico todo el fin de semana. En el warm up hemos dado un paso bastante grande hacia delante, he podido ser más rápido y me he sentido bien para la carrera", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Lorenzo salía duodécimo pero en la salida se vio relegado al último puesto, a pesar de lo cual logró una digna remontada que no le quita el mal sabor de boca en la segunda prueba del Mundial.

"Desafortunadamente, hemos tenido mucha mala suerte con lo que nos ha pasado: en la salida he dado un golpe al limitador de pit lane y la moto no iba. Cuando me he dado cuenta estaba atrás, así que he tenido que remontar; he podido recuperar posiciones pero no estoy contento con este resultado", finalizó.