Lorenzo, sobre su polémica con Petrucci: "No sé si es lícito o no"

Publicado 14/07/2018 15:44:10 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati), tras ser tercero en la jornada de clasificación oficial del Gran Premio de Alemania de MotoGP, ha señalado que ya "no se puede esperar" el rebufo de un rival para ganar tiempo y que el italiano Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) lo ha hecho de forma "descarada", para lo cual ha expresado sus dudas sobre "si es lícito o no".

"Han cambiado el reglamento. A partir del año pasado, no se puede esperar. Danilo (Petrucci) lo ha hecho de forma descarada. No sé si es lícito o no. Hay ciertos pilotos que no lo solemos hacer como Marc y yo", explicó Lorenzo este sábado ante los micrófonos de Movistar Plus, tras la sesión clasificatoria en el circuito de Sachsenring.

Sin embargo, a pesar de perder la segunda plaza en favor de Petrucci, Lorenzo destacó que es "un gran resultado" salir cuatro milésimas por debajo de Marc Márquez. "De todas formas, primera línea es un buen resultado en este circuito que siempre nos ha costado. Hemos hecho una gran mejora y estar solo a cuatro milésimas de Marc que va aquí muy rápido es un gran resultado", finalizó.