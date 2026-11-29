MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Manu González (Kalex) se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 este domingo por solo 2,5 puntos después de terminar en quinta posición, justo por detrás de su rival por el título, Izan Guevara (Boscoscuro), en la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigésima segunda y última cita del Mundial de motociclismo.

En la carrera de la cilindrada intermedia más tensa y emocionante que se recuerda, el neerlandés Collin Veijer (Kalex) ejerció de juez en la lucha por el título en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Guevara, que se vio campeón por solo medio punto durante gran parte de la prueba, necesitaba meter una moto de por medio con el madrileño, se despidió de sus opciones después de que el holandés le adelantase a falta de cuatro vueltas para el final.

El de Palma lo intentó hasta el final, pero los problemas de inestabilidad de su moto le lastraron y le impidieron devolver a Veijer un necesario adelantamiento que no llegó. El neerlandés completó un podio que encabezaron el australiano Senna Agius (Kalex) y el español Alex Escrig (Forward).

La última lucha por el título comenzó accidentada, después de que hasta seis pilotos, entre ellos los españoles Alonso López, Iván Ortolá, Dani Holgado y Alberto Ferrández, se fueran al suelo en la curva 2. La bandera amarilla no trastocó los planes, aunque permitió a Manu González remontar hasta el cuarto puesto, con Guevara segundo.

La calculadora hacía campeón al balear por 2,5 puntos, aunque 'Manugasss' tenía por delante a su compañero de equipo y 'poleman' del sábado, el australiano Senna Agius, que solo unas vueltas después le hacía un favor adelantando a Guevara. Las tornas cambiaban y Manu agarraba el título por solo 1,5 puntos.

Sin embargo, por detrás llegó un invitado inesperado, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que en el sexto giro superó al madrileño y cambiaba al líder del campeonato: el mallorquín dominaba la clasificación general por solo medio punto. Tercero y quinto y muchas vueltas por delante, con Agius liderando la carrera por delante de Alex Escrig (Forward).

La tensión se dejaba notar, y Manu González no movió ficha hasta el tramo final, cuando Veijer comenzó a acercarse peligrosamente a Guevara. El neerlandés iba a decidir el Mundial. A falta de cuarto giros para el final, pasó al balear y le dejó a los pies de González, que en esos momentos dominaba la general por 2,5 puntos.

Guevara lo intentó hasta la extenuación frente a Veijer, pero los problemas de estabilidad de su moto le imposibilitaron devolver la pasada al neerlandés. La cuarta plaza no bastaba para ser campeón y Manu González firmó un quinto puesto de oro para conquistar su primer título.

Además, José Antonio Rueda (Kalex) terminó séptimo, por delante de Adrián Huertas (Kalex), y Dani Muñoz (Kalex), décimo, y Ángel Piqueras (Kalex), decimoquinto, también concluyeron en la zona de puntos. Arón Canet (Boscoscuro) fue decimosexto y Alberto Ferrández (Boscoscuro) acabó vigésimo primero y último entre los que lograron terminar.

ALMANSA GANA LA ÚLTIMA CARRERA DE MOTO3 ANTE CARPE Y QUILES

Por último, en Moto3, el subcampeón David Almansa (KTM) logró su quinta victoria de 2026 y encabezó un podio plenamente español junto a Álvaro Carpe (KTM), que protagonizó un espectacular adelantamiento en la última curva para ser segundo en Cheste y tercero en la general final, y junto al campeón del mundo, Máximo Quiles (KTM).

Además, Brian Uriarte (KTM) terminó cuarto, también en la clasificación final, mientras que también concluyeron en la zona de puntos Adrián Fernández (Honda), séptimo; Jesús Ríos (Honda), octavo; Adrián Cruces (KTM), noveno; y Joel Esteban (KTM), décimo. David Muñoz (KTM) no consiguió finalizar.