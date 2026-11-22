MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El piloto español Marc Márquez (Ducati), que este domingo ha conquistado su octavo título de MotoGP y el décimo en el Campeonato del Mundo en el Gran Premio de Portugal, ha dedicado su logro a todos los que "han creído" en él "desde 2020 hasta ahora", y ha reconocido que los aficionados han creído "más" en él que él mismo.
"Tenemos que estar contentos. Sé que estamos aquí celebrando un momento histórico, sé lo que he sufrido, sé que a mitad de temporada los aficionados han creído más en mí que yo. Mi gente ha creído más en mí que yo. Así que he continuado empujando, dando el máximo", señaló tras la carrera en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao.
El de Cervera terminó noveno, una posición que le bastó para proclamarse campeón a falta de un Gran Premio para el final del campeonato. Con ello, celebró este domingo su octavo título de la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026) y décimo del Campeonato del Mundo -tras el de 125 cc en 2010 y el de Moto2 en 2012.
"Dije el año pasado que aquel era un campeonato con el que me quedé en paz conmigo mismo, y este se lo dedico a todos los aficionados que han creído en mí desde 2020 hasta ahora. Muchas gracias, esto va dedicado a todos vosotros", afirmó.
"EL REY ESTABA EN JAQUE, PERO TENÍA LA AGILIDAD DE UNA REINA"
Posteriormente, en declaraciones a DAZN, volvió a agradecer el apoyo de todos los que le rodean. "Creo que los que estaban a mi alrededor confiaban más que lo que lo hacía yo. Yo no daba nada en ese momento, veía que no podía pilotar bien, pensaba 'veremos si podemos seguir o realmente me he causado un daño mayor de lo que era'. En ese momento simplemente seguí mi instinto, seguí trabajando como he hecho siempre toda mi carrera deportiva, dando todo de lunes a domingo, y solo pensando en la moto. Mi entorno se ha adaptado a mi estilo de vida, que eso se lo agradezco muchísimo", manifestó.
"El año pasado dije que era un título para quedarme en paz conmigo mismo y este es un título para todos los aficionados y la gente de mi alrededor que me ha estado apoyando. Se lo merecían, así que va por todos ellos. Por mis abuelos y mis abuelas, que tanto me han ayudado desde allá arriba", añadió.
Por otra parte, Márquez comparó la consecución de los títulos de 2025 y 2026. "El año pasado fue un título con mucha presión y a la vez de disfrute, pero de instinto. Este año el instinto no funcionaba, ha sido un título de adaptación. Me he ido adaptando a las circunstancias que me he ido encontrando y a mi cuerpo. Hoy ha sido un día más de adaptación. Ayer no me supe adaptar bien, soy humano, llevaba carreras sin fallar pero ayer fallé. Hoy ha sido otra adaptación más", recalcó.
"En Le Mans, el rey estaba en jaque, pero tenía la agilidad de una reina. Eso no lo sabían", dijo. "Siempre he tenido mi carácter. Para lo bueno y para lo malo, siempre he seguido mi instinto, y lo seguiré haciendo", advirtió. "Ahora, a disfrutar el momento y lo que me ha dado la vida: poder disfrutar de mi pasión. Lo he hecho, lo estoy haciendo", expuso.
Por último, se acordó del italiano Giacomo Agostini, que este domingo apareció por sorpresa en Portimao para felicitarle por igualar sus ocho títulos en la categoría reina. "Quiero agradecer muchísimo a Giacomo Agostini que se haya desplazado hasta aquí; no lo había visto en todo el fin de semana, no sé dónde lo han tenido escondido, pero igualar al que es el más grande por títulos es un privilegio. Y un día, cuando me siente en mi sofá, podremos reflexionar bien lo que ha sido mi carrera deportiva", concluyó.