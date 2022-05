Marc Márquez: "Ahora sufro menos con el hombro en las carreras"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció la pequeña mejoría que obtuvieron en el pasado Gran Premio de España y que probará las nuevas piezas que mejor están funcionando para intentar acercarse "más" a los de delante en el Gran Premio de Francia, aunque no cree que le sirvan "para luchar por la victoria", mientras que aseguró que ahora sufre "menos" con su hombro y que debe conseguir "un nivel alto" con su nuevo estilo de pilotaje.

"En Jerez dimos un pasito adelante a nivel de rendimiento y pudimos acercarnos más a los de cabeza. El lunes pude hacer el test y probar algunos elementos que estaban funcionando bastante bien, mientras que de otros que esperábamos más, no lo han hecho como pensábamos. Veremos si los nuevos elementos que vamos a poner aquí nos ayudan a acercarnos más y seguir mejorando, pero no serán suficientes para luchar por la victoria", indicó Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Francia.

Para el catalán, "es imposible predecir" cual puede ser su resultado en Le Mans. "Afronto los fines de semana sin un objetivo claro, desentrañando que tal funciona la moto el viernes, mejorando la velocidad el sábado y dando todo el domingo. Esa fue la estrategia en Portimao y Jerez y la que tendremos aquí", se sinceró.

"En mi situación actual no me importa demasiado si la carrera es en seco o mojado. Si es en mojado las posibilidades de ganar o de caerte aumentan, pero no me preocupa demasiado, estoy centrado en recuperar las mejores sensaciones en todas las condiciones", añadió sobre las posibilidad de que llueva el fin de semana.

Finalmente, el ocho veces campeón del mundo reconoció que su traslado a Madrid ha sido para "encontrar el equilibrio y tratar de controlar mejor el dolor" en su hombro. "Lo hemos logrado y ahora sufro menos en las carreras", confesó.

"El segundo objetivo es recuperar no sólo el hombro sino el brazo porque tengo que tratar de adaptar mi estilo al hombro. De momento no estoy pilotando como antes, pero estoy trabajando para llegar a un nivel alto con este nuevo estilo. Ya lo hicimos en un par de carreras el año pasado y ahora tenemos que encontrar la regularidad", sentenció.