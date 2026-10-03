Marc Márquez aprieta el Mundial en la esprint de Motegi ante un sancionado Jorge Martín

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha logrado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Japón, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo, por delante del líder Jorge Martín (Aprilia), que horas antes había conquistado la pole y que cayó hasta la tercera plaza después de exceder los límites de pista en la última vuelta en Motegi.

El de Cervera se aupó a la primera posición ya en la primera frenada y mantuvo a raya durante toda la carrera a Martín, que cruzó la meta en segundo lugar por delante de Enea Bastianini (KTM). Sin embargo, tanto él como el italiano fueron sancionados por pisar el verde en la última vuelta, y eso permitió al brasileño Diogo Moreira (Honda) auparse al segundo puesto y conseguir su primer podio en sábado.

Con este resultado, el mayor de los Márquez, que llegaba a tierras japonesas con una desventaja de 12 puntos con respecto al madrileño, se queda ahora a solo siete, y este domingo, en la carrera larga, tratará de recortar todavía más la distancia o incluso hacerse con el liderato.

En cuanto al resto de españoles, Raúl Fernández (Aprilia) también terminó en la zona de puntos al ser octavo. Se quedaron sin premio Fermín Aldeguer (Ducati), que fue décimo; Alex Rins (Yamaha), que terminó decimotercero; y Maverick Viñales (KTM), que en su regreso al campeonato tras su lesión concluyó decimoquinto.

Mientras, Alex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) se fueron al suelo en la curva 3 durante la primera vuelta, un incidente por el que el '73', considerado responsable, deberá responder con una doble 'long lap' en la carrera del domingo.

POLE DE ALMANSA Y 'MATCH POINT' PARA QUILES EN MOTO3

En Moto3, David Almansa (KTM), con un registro récord de 1:54.572, se hizo con la pole y comandó una primera fila íntegramente española junto al 'rookie' Brian Uriarte (KTM) y a Álvaro Carpe (KTM), todos separados por menos de una décima. Los tres, todavía con opciones de campeonato, cumplieron con su parte para tratar de evitar el alirón de Máximo Quiles (KTM).

El líder partirá cuarto y afrontará en Motegi su primer 'match point' desde una segunda línea de parrilla en la que también estará David Muñoz (KTM), sexto. El murciano será campeón si sale de Japón con al menos 150 puntos de ventaja; lo logrará si gana el domingo y Carpe terminara décimo o peor y Almansa y Uriarte quedan por debajo del octvo puesto, o si es segundo y Carpe finaliza decimoquinto o peor y Almansa y Uriarte, decimocuartos o peor.

Mientras, Adrián Fernández (Honda) saldrá undécimo, por delante de Adrián Cruces (KTM); Jesús Ríos (Honda) lo hará decimotercero y Joel Esteban (KTM), decimoséptimo.

GUEVARA PARTIRÁ PRIMERO Y GONZÁLEZ TERCERO EN MOTO2

Por último, el español Izan Guevara (Boscoscuro) se garantizó, con un crono de 1:46.851, la pole en la categoría de Moto2, una primera fila en la que le acompañarán el checo Filip Salac (Kalex), a pesar de sufrir una caída, y el líder del campeonato, el también español Manu González (Kalex).

Además, Dani Holgado (Kalex), cuarto, encabezará la segunda línea, mientras que Iván Ortolá (Kalex), séptimo, hará lo propio en la tercera por delante de Adrián Huertas (Kalex). Alonso López (Kalex) comenzará decimocuarto, con José Antonio Rueda (KTM) a su lado. Alex Escrig (Forward), Unai Orradre (Kalex) y Dani Muñoz (Kalex) integrarán la sexta fila, decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo.

Entre los españoles que no lograron superar la Q1, Arón Canet (Boscoscuro) iniciará la prueba desde la vigésima segunda plaza de salida, Sergio García Dols (Kalex) lo hará desde la vigésima tercera y Xabi Zurutuza (Forward), desde la vigésima sexta.