Archivo - Los pilotos españoles Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) y Jorge Martín (Aprilia Racing), junto al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), posan en el podio de Motegi - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de Motociclismo disputa este fin de semana el Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita de la temporada, en el Autódromo Internacional do Algarve de Portimão, un escenario donde el español Marc Márquez (Ducati) afronta su segunda oportunidad matemática para proclamarse campeón del mundo de MotoGP frente a la oposición de las Aprilia oficiales de Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

Tras no haber podido cerrar el campeonato en el pasado Gran Premio de Catar, pese a ganar la 'Sprint' del sábado y finalizar segundo el domingo, el piloto de Cervera aterriza en el trazado luso al frente de la general con 431 puntos. Dispone de 60 puntos de ventaja sobre Martín (371) y 74 respecto a Bezzecchi (357), cuando restan exactamente 74 puntos por repartirse hasta la conclusión del certamen en Valencia.

Las cuentas permiten a Márquez coronarse ya este mismo sábado tras la carrera rápida, porque una victoria le asegurará el título sin depender de terceros. Pero también le bastará con ser segundo si Martín acaba tercero o más atrás, o incluso finalizar octavo siempre que sume al menos dos puntos más que el madrileño. Además, puntuar en la prueba corta dejará automáticamente sin opciones matemáticas al italiano Bezzecchi.

En caso de que la resolución se aplace al domingo, el mayor de los Márquez necesitará abandonar Portugal con una renta mínima de 37 puntos sobre Martín, dado que en caso de empate final el desempate le favorece por sus siete triunfos en Grandes Premios frente a uno del piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Con Bezzecchi, en cambio, el igualar a puntos obligaría al español a sumar al menos una unidad para evitar que el italiano le arrebate el cetro en la última cita si encadenase plenos de victorias.

Portimão representa una asignatura pendiente en el palmarés del nueve veces campeón, ya que nunca ha vencido en este trazado y su mejor resultado en carrera larga es una sexta plaza en 2022, tras perderse la cita del año pasado por lesión. En cambio, sus dos rivales por la corona sí conocen el triunfo en el Algarve: Martín ganó en 2024 y Bezzecchi hizo lo propio en 2025, año en el que dio a Aprilia su primera victoria allí tras liderar todas las vueltas desde la 'pole'.

En la pelea por las posiciones de honor también estarán el murciano Pedro Acosta (KTM), cuarto de la general con 309 puntos y doble podio aquí en 2025, el japonés Ai Ogura (Aprilia), quinto con 294, el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), sexto con 282, y el madrileño Raúl Fernández (Aprilia), séptimo con 258 tras subir al cajón en Lusail pese a correr con dos dedos fracturados.

La cita portuguesa estará marcada también por la celebración de los cien Grandes Premios en la categoría reina tanto para Martín como para Bezzecchi, así como por varias novedades médicas en la parrilla. En el box oficial de Ducati, el valenciano Iker Lecuona debutará con la Desmosedici de fábrica para sustituir al italiano Francesco Bagnaia, noveno del Mundial con 173 puntos y doble ganador en este circuito, quien se recupera tras ser operado del pie derecho por su caída en Catar.

Por su parte, Álex Márquez (Ducati), octavo en la clasificación con 197 puntos, reaparecerá este fin de semana tras perderse la cita catarí por sus operaciones en la clavícula derecha, el hombro derecho y la mano izquierda, compartiendo de nuevo garaje con el murciano Fermín Aldeguer. Asimismo, las cuatro Yamaha regresarán a la acción tras ausentarse en Lusail por restricciones de viaje, con el español Augusto Fernández ocupando el asiento del lesionado Toprak Razgatlioglu junto a Fabio Quartararo, doble vencedor en el pasado en el Algarve, Álex Rins y Jack Miller.

En el equipo oficial de Honda, el británico Jake Dixon volverá a suplir a Joan Mir por segundo Gran Premio consecutivo mientras el balear prosigue su recuperación para reaparecer en Valencia, acompañando a un Luca Marini que confía en dejar atrás sus problemas de salud y a un Johann Zarco que lideró a la marca japonesa en Catar.

En el apartado de marcas, Ducati lidera la clasificación de constructores con ocho puntos de renta sobre Aprilia y necesita sumar 30 más que la fábrica de Noale para asegurar el título. En cambio, Aprilia Racing domina la tabla de equipos con 124 puntos de margen sobre el Ducati Lenovo Team y puede sentenciar ese campeonato este mismo fin de semana.

MANUEL GONZÁLEZ ACARICIA EL TÍTULO DE MOTO2

En la categoría intermedia, el madrileño Manuel González (Kalex) llega a Portimão como sólido líder con 286,5 puntos, 13,5 más que su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que suma 273 tras verse obligado a abandonar en Catar por problemas mecánicos. González se proclamará campeón del mundo de Moto2 en Portugal si logra abandonar el trazado luso con al menos doce puntos de ventaja sobre el piloto balear, mientras que el también español José Antonio Rueda parte con 29 puntos de margen para asegurarse el galardón de mejor debutante del año.

ALMANSA BUSCA SENTENCIAR EL SUBCAMPEONATO DE MOTO3

En la cilindrada pequeña, con el murciano Máximo Quiles (CFMOTO) ya coronado campeón del mundo y al frente de la tabla con 392 puntos tras sumar 11 victorias, la atención se centra en la lucha por el subcampeonato. El manchego David Almansa (KTM), segundo con 253 puntos tras ganar en Lusail, asegurará matemáticamente la segunda plaza final si termina entre los cuatro primeros en Portimão, independientemente del resultado del español Álvaro Carpe (KTM), tercero con 216 puntos, mientras que el también español Brian Uriarte (KTM), cuarto con 207 y ya proclamado mejor debutante, está descartado para esa pugna.