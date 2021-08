Marc Márquez: "La caída ha sido leve y estoy bien"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) lamentó no haber conseguido una mejor posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Estiria, que se celebra este domingo, después de haber firmado la octava plaza, y aseguró que su caída fue "leve" y se encuentra perfectamente.

"Hoy estoy feliz por el día en general porque hemos dado un paso o dos adelante y nuestro ritmo parece bueno. También me siento mejor sobre la moto, lo cual es positivo. Hemos sido más realistas con nuestras expectativas para hoy", reconoció el de Cervera, décimo clasificado en la general del Mundial.

"En la propia Q2, el rendimiento de la moto podría haber sido mejor. No para lograr la 'pole', incluso con un primer sector rápido, pero podríamos haber estado más arriba. Afortunadamente la caída ha sido leve y estoy bien", indicó el piloto catalán, que se cayó en la curva 3 cuando iba lanzado a mejorar el octavo mejor registro de la jornada.

Preguntado por los compuestos de su moto, Márquez se mostró satisfecho. "Me siento mejor con los neumáticos usados que con los nuevos. Salir octavo será complicado, especialmente pasar a las Ducati aquí, pero será una carrera larga y el clima también podría influir", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo Pol Espargaró partirá desde la séptima posición. "No ha sido el día que habíamos planeado o esperado porque hemos estado luchando mucho. Nuestro ritmo en general no es tan malo, pero todavía no podemos reducir nuestros tiempos de vuelta tanto como los otros pilotos con los neumáticos nuevos", indicó.

"Espero que mañana llueva porque entonces podremos demostrar lo que podemos hacer, lo daré todo mañana durante la carrera. Nuestra lucha sigue siendo la misma que antes, nos falta tracción y es difícil después de las vacaciones de verano. Pero seguimos trabajando, esto es todo lo que podemos hacer", finalizó Por Espargaró.