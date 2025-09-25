Marc Márquez: "Este campeonato, en mi interior, es más valioso que los otros"

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) tratará de "cerrar" este fin de semana su título del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Japón, pero que no será "fácil" por el nivel de su hermano Álex, y también admitió que este campeonato le parece "más valioso" en lo personal porque le llegaría "después de atravesar el momento más difícil" de su carrera y de atravesar "cinco años superdifíciles" de los que ha aprendido a "minimizar riesgos y a respeta tu cuerpo".

"Por supuesto, me gustaría luchar por la victoria este fin de semana porque esto significaría que tendría la oportunidad de cerrar el campeonato, y espero que Álex sea rápido. Nuestro objetivo será mantener inalterada esta misma mentalidad y tratar de cerrar el campeonato aquí. Ya veremos", señaló Marc Márquez este jueves en rueda de prensa.

El de Cervera advirtió que aunque la gente pueda pensar que "es fácil" no será "sencillo sacar tres puntos más a Álex durante todo el fin de semana" porque su hermano "está pilotando muy bien". "Trataremos de dar el máximo en cualquier caso y ya veremos si podemos celebrar algo grande el domingo y si no, lo más importante es conseguirlo tarde o temprano", puntualizó.

El ocho veces campeón del mundo no esconde que siente que "se avecina algo grande" y que puede "cerrarlo" en Motegi, donde ya se coronó campeón del mundo en 2014, 2016 y 2018. "Pero por el momento quiero ir día a día tratando de entender dónde estamos el viernes y el sábado, luego ya entenderemos si tengo más o menos posibilidades el domingo y el domingo ya veremos. En primer término, quiero pasar a la 'Q2', hacer primera fila o segunda como máximo, y ganar la carrera, el Sprint, o acabar segundo, porque Alex estará ahí luchando en las dos carreras", detalló.

"El valor de un título, es el mismo. Quizás en 2013 tuve el más importante, que fue en la última carrera en Valencia, que aún llegas ahí con toda esa tensión, lo puedes sentir y es más difícil controlar las emociones, pero es verdad que este sería el título que habré logrado después de atravesar el momento más difícil de mi carrera y el principal reto de mi carrera. Vamos a disfrutar sencillamente del momento que es lo más importante y el valor que le doy a nivel interno es muy alto", prosiguió el catalán.

Márquez recordó que "estos últimos cinco años han sido súperdifíciles" por todo lo sucedido desde su lesión en 2020 y que incluso hubo gente, incluido él mismo, que pensó que había "perdido dos o tres años de carrera como piloto" porque estaba "más en casa que en los circuitos". "Pero es verdad que en mi vida personal he aprendido muchísimas cosas y la vida personal dura mucho más que la carrera profesional, así que esto me ha gustado", recalcó.

"Obviamente no me gustaría repetir esa experiencia (de la lesión de 2020), pero sí que aprecio el hecho de que he podido aprender muchas cosas. Y ahora llega el momento de esta segunda vida que tengo en MotoGP y esto será importante si somos capaces de cerrar este círculo de la mejor manera posible y ponerle el lazo, que parece que va a ser el caso. Aún quedan carreras por delante, pero quiero mantener el foco", añadió al respecto.

"HE APRENDIDO A RESPETAR MI CUERPO Y MINIMIZAR LOS RIESGOS"

El piloto español confesó que "las emociones son constantes" y que "la cosa sería muy distinta" si la de Motegi fuera "la última carrera". "Pero es verdad que estoy muy cerca de cerrar este círculo que comenzó hace cinco años con una lesión muy importante y veremos si podemos finalizar de la mejor manera posible. Si no es este fin de semana tampoco será un desastre, tendremos otras cinco ocasiones más delante de nosotros", reiteró.

Y sobre lo aprendido durante estos últimos cinco años, fue claro. "Minimiza los riesgos, no es necesario, a nivel personal ni profesional, estar ahí buscando el riesgo, que a mí me gusta porque soy un piloto al que le gusta buscar la adrenalina en todos los aspectos, pero hay que minimizar los riesgos. Por supuesto, respeta tu cuerpo, ese sería el principal objetivo, los tiempos de recuperación de la lesión, y lo segundo sería minimizar los riesgos", subrayó el de Ducati.

Por último, admitió que "lo más importante" cuando le llegue la hora de retirarse es que, aunque lo importan "muchísimo los números", es que se le recuerde "como una persona que lo ha dado todo sobre la pista". "Por ejemplo, el valor de este campeonato, para mí, en mi interior, es más valioso que los otros. Al final, los números son los mismos, pero con el ambiente, con todo lo que ha sucedido hasta ahora, la carrera de un piloto es diferente, y los números, números son, y no están en mis manos. Lo más importante es hacer aumentar esos números, independientemente de cómo", sentenció.