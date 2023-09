Marc Márquez, distendido sobre Repsol Honda: "Han puesto mi cabeza en todas las motos, alguien acertará"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez ha recalcado durante una entrevista que su "cabeza" ya ha pasado por "todas las motos" de cara al futuro en el Campeonato del Mundo de MotoGP, comentando de manera distendida que así "alguien acertará", aunque matizando que aún tiene contrato con Repsol Honda para 2024.

"Tengo un contrato, ¿no? Han puesto mi cabeza en todas las motos, alguien acertará", ha bromeado Márquez en una entrevista exclusiva con la plataforma televisiva DAZN. El adelanto de esta charla se ha difundido este miércoles, en vísperas de que se dispute el Gran Premio de San Marino, duodécimo cita del Mundial de motociclismo.

En este sentido, ha analizado por qué se veía luchando por el título al inicio del campeonato. "Pensaba que era posible por cómo me sentía, por notarme bien físicamente, notar que no era ninguna limitación... y esto es de 'yo estoy listo'", ha explicado Márquez al respecto.

"Estaba arriesgando más de la cuenta. Todas las carreras me caía estando tercero, cuarto, quinto... Pues estás el 10 y no te caes; eso es posible hacerlo. Sí que es verdad que dices 'bueno, no es tu mentalidad estar el 10'. Pero es la que toca ahora", ha indicado el piloto de Cervera.

"He sido el primero y sigo diciéndolo que, si no me siento competitivo para estar el 'top 5' o el 'top 7', no tiene ningún sentido dar vueltas a la moto. Tenemos que seguir trabajando con el proyecto para buscar la mejor solución en todos los sentidos", ha precisado finalmente.