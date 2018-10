Marc Márquez: "'Dovi' está yendo rápido pero no importa"

Publicado 19/10/2018 12:21:00 CET

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, firmando el cuarto mejor tiempo en la FP1 y sin rodar en la FP2, que no le importa que Andrea Dovizioso (Ducati), su rival por el título, esté yendo "rápido".

"Me he sentido competitivo en el FP1 y he podido pilotar bien. Dicho esto, todavía es muy pronto para decir dónde estamos, pero he visto que 'Dovi' está yendo rápido, pero de todas formas no importa", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

El líder del Mundial, que este fin de semana se podría proclamar campeón del mundo, fue cuarto a 140 milésimas de Dovizioso en la primera tanda, la única en la que estuvieron presentes ambos pilotos, y se toma con calma el fin de semana.

"Seguiremos con la misma mentalidad de siempre y vamos a seguir trabajando. Necesitamos ajustar varios detalles, como la aceleración y la estabilidad en la frenada, así que tenemos margen de mejora", celebró.

Sobre el motivo de no rodar en la segunda sesión, aseguró que fue por precaución. "Esta mañana, con la pista seca, las sensaciones han sido buenas, pero por la tarde, con el asfalto medio seco y medio mojado, hemos decidido no salir, a pesar de que normalmente voy bien en estas condiciones", explicó.