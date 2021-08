Marc Márquez: "Estoy feliz con el fin de semana, pero no con la carrera"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) terminó el Gran Premio de Estiria de este domingo con sensaciones opuestas, "feliz con el fin de semana y el ritmo", pero disgustado con la carrera, sobre todo con la segunda por una mala elección del neumático.

"Estoy feliz con el fin de semana porque nuestro ritmo ha sido bueno y me he sentido bien, pero no estoy contento con la carrera. En la primera me he sentido muy bien y he pensado que era mi carrera, pero en la segunda hemos cambiado neumáticos y ya en la vuelta de salida he notado algo extraño", comentó Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera no pudo "encontrar el agarre suficiente" para su Honda. "He intentado enfriar un poco el neumático y luego volver a presionar, pero he ido un segundo más lento que durante los entrenamientos. Todo lo que hemos podido hacer ha sido terminar la carrera e intentaremos mostrar nuestro verdadero nivel el próximo fin de semana", subrayó.

Finalmente, se refirió a sus dos toques con Aleix Espargaró (Aprilia). "En la primera carrera, cuando he pasado a Aleix (Espargaró) y le he tocado, ha sido más error mío; en la segunda, he hecho una mejor salida y estaba por dentro cuando me lo he encontrado, perdiendo mucho tiempo los dos. Esto es una carrera y suceden estas cosas".