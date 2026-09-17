Marc Márquez estrena liderato en Austria en un Mundial al rojo vivo

Archivo - Jorge Martín (Aprilia) y Marc Márquez (Ducati) en el GP de Chequia 2026 de MotoGP - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana su decimoquinta cita de las 22 previstas en el Red Bull Ring de Spielberg con Marc Márquez (Ducati) estrenando liderato después de su victoria en San Marino, empatado a 274 puntos con Jorge Martín (Aprilia) y con Marco Bezzecchi (Aprilia) a 33 puntos, en una pelea por el título que llega completamente abierta cuando todavía quedan ocho Grandes Premios por disputarse.

Marc Márquez ha dado la vuelta a un campeonato que llegó a tenerle 102 puntos por detrás después de aprovechar en Misano la caída de Bezzecchi en la primera vuelta y hacerse con su quinta victoria de la temporada, lo que le permitió alcanzar por primera vez este año la primera posición de la general. Eso sí, igualado ahora con el anterior líder Jorge Martín, pero el de Ducati manda por número de triunfos en Grandes Premios, mientras que Bezzecchi afronta Austria obligado a reaccionar después de marcharse de San Marino sin puntuar.

Martín, por su parte, terminó quinto en Misano después de haber llegado a liderar la carrera en las primeras vueltas, y afronta ahora un circuito donde ya consiguió la victoria en 2021, aunque sus recientes problemas físicos en el brazo serán uno de los focos de atención en Spielberg. Bezzecchi, que había salido desde la 'pole' en San Marino, intentará recuperar terreno en un trazado donde el año pasado protagonizó una actuación combativa y donde el campeonato podría volver a experimentar otro cambio en la parte alta.

Austria también representa un escenario especialmente favorable para Ducati, que acumula nueve victorias en el Gran Premio disputado en el Red Bull Ring y que el año pasado volvió a imponerse de la mano de Marc Márquez, ganador de la carrera de MotoGP en 2025. Francesco Bagnaia (Ducati), tres veces vencedor en Spielberg, buscará recuperar protagonismo después de su caída en Misano, mientras que Álex Márquez (Ducati) llega lanzado tras su segundo puesto en San Marino, que le ha situado octavo de la general con 153 puntos.

Por detrás de los tres primeros, Fabio Di Giannantonio (Ducati) ocupa la cuarta posición con 223 puntos, a 51 del liderato, mientras que Pedro Acosta (KTM) es quinto con 209 y se presenta como una de las principales amenazas para el grupo de cabeza después de haber sumado el tercer puesto en Misano. El murciano sigue buscando su primera victoria en MotoGP y contará además con la motivación añadida del Gran Premio de casa para KTM, mientras que Raúl Fernández (Aprilia), séptimo, aspira a volver al podio después de haber completado el sextete español en San Marino.

La cita austríaca estará marcada también por varias novedades en la parrilla. Ai Ogura (Aprilia), sexto del campeonato con 203 puntos pese a haberse perdido las últimas citas, tiene luz verde para disputar la primera sesión de entrenamientos libres del viernes y será evaluado posteriormente para determinar si puede completar el Gran Premio en función de su evolución. En Honda, Takaaki Nakagami sustituirá a Joan Mir, que se perderá el fin de semana por enfermedad, mientras que Pol Espargaró volverá a ocupar el puesto de Maverick Viñales en el equipo satélite de KTM, con el piloto catalán todavía en recuperación.

El resto de aspirantes buscará aprovechar la igualdad existente en la zona media, con Luca Marini undécimo y manteniendo una racha de carreras puntuando, Enea Bastianini cuatro puntos por detrás, Brad Binder acumulando nueve citas consecutivas en los puntos y Fabio Quartararo intentando prolongar el paso adelante que supuso su 'Top 10' de Misano. También será un fin de semana especial para Álex Rins, que afrontará su último Gran Premio de Austria después de haber anunciado su retirada del motociclismo profesional.

En Moto2, Manuel González llega a Spielberg como líder destacado con 232,5 puntos, 47,5 más que Izan Guevara y 75 sobre Iván Ortolá, después de reforzar su posición al frente del campeonato con su victoria en Misano, donde se impuso tras una salida accidentada que dejó fuera a los pilotos de la primera fila. El español, que suma nueve triunfos y 14 podios esta temporada, buscará ampliar todavía más su ventaja en Austria, mientras Senna Agius, cuarto, y David Alonso, quinto, completan el grupo de pilotos que todavía aspiran a acercarse a la cabeza.

En Moto3, Máximo Quiles llega a Austria con una ventaja de 107 puntos sobre su compatriota David Almansa después de lograr en San Marino su duodécima victoria del curso y ampliar todavía más su dominio de la categoría. El piloto de CFMOTO Gaviota Aspar Team suma 281 puntos por los 174 de Almansa y los 159 de Álvaro Carpe, mientras Brian Uriarte es cuarto con 154, en una clasificación con marcado protagonismo español después del triplete firmado en Misano por Quiles, Almansa y Uriarte.