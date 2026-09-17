Marc Márquez: "Del primero al séptimo estamos a menos de 100 puntos, puede ocurrir de todo"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en el GP de San Marino 2026. - Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) expresó este jueves que "es el momento de disfrutar", cuando es líder del Mundial igualado a puntos con Jorge Martín (Aprilia), y advirtió que "del primero al séptimo", con una distancia de menos de 100 puntos, "puede pasar de todo".

"Estamos en una situación nueva, pero también la misma. Para mí, liderar el campeonato o estar por debajo por no muchos puntos es bastante similar, el abordaje es el mismo. Carrera a carrera vamos a tratar de dar nuestro cien por cien", dijo el catalán en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Austria en Red Bull Ring.

El de Cervera ha remontado más de 100 puntos en siete carreras y ahora es líder del campeonato, aunque igualado a puntos (274) con Martín. "Parece que hemos podido dar un paso con Ducati y con el equipo, estamos cambiando algunas pequeñas cosas, y cada vez me siento mejor. Ya veremos si podemos mantener este mismo nivel de resultados este fin de semana", comentó.

"Estamos igualados a puntos ahora mismo. Y no solo nosotros, Bezzecchi... A ver, para mí del primero hasta la posición siete, Pedro Costa incluido, estamos a 100 puntos, con lo cual puede ocurrir de todo", afirmó Márquez, cuando la distancia entre el líder y el séptimo, Raúl Fernández (Aprilia), es de 75 puntos.

Por esto, para el ganador de cinco Grandes Premios y tres dobletes en tres de los últimos cuatro eventos, "es el momento de disfrutar". "Estamos en un buen momento, ahora mismo estoy comenzando a disfrutar y esto es lo más importante para mí. Sé que ya he sufrido en algunas carreras, pero paso a paso, carrera a carrera, voy encontrando paulatinamente la manera de adaptar mi estilo de pilotaje a lo que necesita la moto. Cada vez me voy sintiendo mejor", celebró.

"Es un circuito donde la Ducati normalmente funciona muy bien, el año pasado disfruté muchísimo en este circuito, pero también disfruté en muchos circuitos. Así que ya veremos si durante este fin de semana partimos bien desde el FP1, tratando de hacer crecer nuestro ritmo, y tener un buen rendimiento en la Sprint y en la carrera principal", señaló sobre Red Bull Ring, donde venció el año pasado.

Finalmente, confesó que donde más presión sintió de su carrera fue en el Gran Premio de Valencia 2013, cuando luchaba por su primer Mundial en la categoría reina. "Batiéndome en duelo con Jorge Lorenzo, la verdad es que parece fácil finalizar en el 'top 4', pero a la vez fue difícil, porque era Valencia, la última carrera, hacía frío... Ese fue un domingo difícil", recordó.