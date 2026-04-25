Marc Márquez gana en el caos de la esprint de Jerez a pesar de caerse

Marc Márquez en Jerez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha firmado un sábado perfecto en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, cuarta prueba del Mundial de motociclismo que se disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, al firmar la pole y conseguir una victoria en la caótica carrera al esprint, a pesar de sufrir una caída a falta de cuatro vueltas.

La lluvia marcó la jornada en el trazado jerezano, donde el de Cervera, aprovechando su caída, fue el primero de los pilotos en entrar en garajes para cambiar la moto. Su instinto y la fortuna le permitieron regresar a la pista para ponerse primero y celebrar, a su paso por meta, su triunfo número 17 al esprint. Ahora, se queda a 24 puntos del líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Una vez apagados los semáforos, el nueve veces campeón del mundo defendió su posición de 'poleman' para liderar la prueba por delante del francés Johann Zarco (Honda) y de su hermano Alex Márquez (Ducati), que ascendía de la quinta a la tercera plaza. Bezzecchi caía de la cuarta a la decimosexta posición en la salida.

Solo un giro después de comenzar, Jorge Martín (Aprilia), segundo de la general, se veía lastrado por problemas en el neumático delantero que le obligaban a abandonar, mientras Alex Márquez ascendía al segundo puesto. A diez vueltas, empezaban a caer las primeras gotas y ondeaba la bandera blanca, que permitía a los pilotos entrar a boxes a cambiar de moto.

En la pista, los hermanos de Cervera se intercambiaban posiciones en la vuelta 7, y una más tarde, a falta de cuatro para el final, se desataba la locura. Marc se iba al suelo en la curva 13, y un minuto después lo hacía Alex, dejando al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) como líder momentáneo.

La lluvia hacía acto de presencia y las caídas comenzaban a sucederse. Pedro Acosta (KTM) y Bezzecchi eran los siguientes en probar la grada, y Marc se dirigía a garajes para ser el primero en cambiar de moto, una decisión que resultaría clave. Solo restaba un giro para el final, con el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) al mando, cuando el catalán apareció para adelantar a su compañero de equipo y recuperar el liderato, que conservaría hasta la bandera a cuadros.

Así, firma su decimoséptima victoria al esprint por delante de 'Pecco' y del también italiano Franco Morbidelli (Ducati). "Es la primera victoria con una caída. Me caí en la mejor curva y en el mejor momento, justo cuando estaba pensando en entrar. Alguien desde arriba me ha dado esa suerte adicional", reconoció el de Cervera tras la prueba.

Además, Raúl Fernández (Aprilia) terminó sexto, Alex Rins (Yamaha) lo hizo décimo, Acosta fue duodécimo, por delante de Augusto Fernández (Yamaha) y Fermín Aldeguer concluyó decimoséptimo. Alex Márquez, Jorge Martín y Joan Mir (Honda) no lograron finalizar.

Antes, en la Q2, Marc Márquez se había garantizado la pole para las dos carreras del fin de semana en la categoría reina. Mientras mejoraban las condiciones tras la lluvia caída en Jerez, el vigente campeón del mundo sacó un tiempo de 1:48.227 para dominar la sesión y asegurar su primera posición de salida desde el Gran Premio de Hungría de 2025, hace 245 días.

Así, logró superar a Zarco y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que volverán a completar la primera fila de salida este domingo. Desde la segunda, encabezada por el líder Bezzecchi, partirán Alex Márquez, que se fue al suelo, y Pedro Acosta, quinto y sexto respectivamente.

El campeón de 2024, Jorge Martín, terminó séptimo pero deberá iniciar décimo tras recibir una penalización de tres posiciones por entorpecer a Alex Márquez durante la Practice del viernes; por delante, octavo, saldrá Raúl Fernández, y Fermín Aldeguer comenzará duodécimo.

Entre los que no lograron superar la Q1 se encuentran Joan Mir, que arrancará decimocuarto; Augusto Fernández, que lo hará decimosexto; y Alex Rins, que iniciará la cita vigésimo primero.

QUILES MANDA EN MOTO3; VEIJER, POLE EN MOTO2

En Moto3, el líder de la categoría, Máximo Quiles (KTM), se adjudicó la pole gracias a una mejor vuelta de 1:44.070 y lideró un 'Top 6' plenamente español, con siete pilotos nacionales entre los ocho primeros. David Muñoz (KTM) y Álvaro Carpe (KTM) saldrán en primera línea de parrilla junto al murciano.

Joel Esteban (KTM), Brian Uriarte (KTM) y Adrián Fernández (Honda) conformarán la segunda fila, mientras que en la tercera estará David Almansa (KTM), octavo. Adrián Cruces (KTM) empezará decimoquinto, y entre los que no pasaron a la Q2 Jesús Ríos (Honda) arrancará decimonoveno.

Por último, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), con un crono de 1:39.101, se aseguró la primera posición de salida en Moto2, compartiendo línea con dos españoles: Alex Escrig (Forward) y el líder del campeonato, Manu González (Kalex).

Además, Alonso López (Kalex) partirá quinto; Dani Holgado (Kalex) y Dani Muñoz (Kalex) saldrán desde la tercera fila, séptimo y noveno respectivamente; Arón Canet (Boscoscuro) partirá décimo; Izan Guevara (Boscoscuro) comenzará duodécimo; Iván Ortolá (Kalex), decimoquinto; Adrián Huertas (Kalex), decimosexto; Sergio García Dols (Kalex), decimoctavo; Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo primero; José Antonio Rueda (Kalex), vigésimo quinto; Jorge Navarro (Forward), vigésimo séptimo; y Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo octavo.