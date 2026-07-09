Marc Márquez: "Mi gran rival es mi condición física"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en el GP de los Países Bajos 2026. - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) aseguró este jueves que su "gran rival" es su "condición física" y "el resto" no le "importa", al mismo tiempo que se ve "capaz de lidiar" con la presión "y dar el 100%" en un circuito de Sachsenring en el que suma nueve triunfos en la categoría reina.

"Los últimos meses no han sido fáciles, porque hemos tenido muchos días seguidos, muchos eventos, y este es el último antes del parón veraniego, así que trataremos de dar el 100%. Es verdad que en Assen tenemos una mentalidad y aquí tenemos otro chip. Partiremos desde el FP1 y trataremos de entender dónde está el nivel, pero me gustaría luchar por el podio", dijo sobre sus opciones en Sachsenring.

Y reconoció que sus nueve triunfos -en MotoGP- en el trazado alemán hacen que "si logras algo, dirán 'es porque es su circuito', y si no lo logras, todo el mundo dirá 'vaya desastre'". "Pero soy capaz de lidiar con eso y dar el 100%. Es verdad que hay tres o cuatro pilotos delante de mí, pero sobre todo hay dos pilotos que están pilotando muy bien -Jorge Martín (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (Ducati)- y que van muy rápidos. Yo continúo con mi mentalidad. Parecía que se había acabado todo hace tres carreras. Vuelvo a estar en el juego", defendió.

"Al estar abierto el Campeonato, significa que no hay nadie que tenga una ventaja clarísima. En mi opinión, Bezzecchi ha sido el más rápido durante la primera parte de la temporada, pero no el mejor, porque Martín es quien lidera, con lo cual al final tienes que abordar las cosas de manera distinta cuando estás batiéndote contra un piloto o contra cuatro, pero por el momento mi lucha es bien distinta y después del parón veraniego podré entender a dónde puedo llegar", agregó.

El catalán también confesó que prefiere ganar tres títulos seguidos y no ganar ninguna carrera. "Un título es un título. Pero, por supuesto, no ocurrirá, no soy Superman. Soy bueno, pero no soy Superman", dijo. "Mi gran rival, o lo que más me preocupa, es mi condición física, el resto no me importa. Es verdad que ellos son superrápidos, pero este es mi principal oponente para poder continuar creciendo en nivel en las próximas carreras", añadió.

Además, valoró la decisión de su hermano Álex Márquez, que correrá en KTM a partir de 2027. "Muy contento de que haya firmado para un equipo de fábrica. La gente tiene que entender que el movimiento de cada piloto corresponde a un periodo de su carrera y en base al objetivo que se plantea", explicó.

"Hemos ido debatiendo de manera conjunta nuestro futuro. Yo le he pedido mi opinión sobre mi futuro y él me ha pedido mi opinión sobre el suyo. Así que creo que es una buena oportunidad para él, le permitirá seguir creciendo y poder estar en un equipo de fábrica que querrá luchar en lo más alto en el futuro", afirmó.

Preguntado por Joan Mir, campeón de MotoGP en 2020, destacó que tiene "muchísimo talento". "Le irá muy bien porque la competición no es solo pilotar una moto, tienes que controlar los momentos, controlar la presión y en un equipo satélite tienes mucha menos presión. Creo que encontrará el ambiente idóneo para sencillamente pilotar y disfrutar, que es lo que quiere hacer", comentó sobre un piloto balear que correrá en Gresini.

"Gresini ha sido un equipo superimportante. Fue importante el Repsol Honda, el equipo Gresini también y especialmente Ducati. Pero es verdad que Gresini fue mucho más importante para Álex que para mí, porque él estaba fuera de MotoGP. Apostó por Gresini, Gresini apostó por él. Finalizó subcampeón el año pasado y el año que viene estará en un equipo de fábrica. Y el hecho de que Álex estuviera ahí fue la razón por la que también estaba yo. Encontré el ambiente adecuado con la moto adecuada, que yo ya sabía que permitía crecer de nuevo", concluyó.