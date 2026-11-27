1137866.1.260.149.20261127123707 Marc Márquez - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha asegurado que su decisión de retirarse la tomó después del Gran Premio de Japón, en Motegi, y que solo la conocía su hermano Alex Márquez (Ducati), reconociendo que ha empezado a tener "miedo" después de padecer episodios de "visión doble", además de afirmar que aunque todavía se siente "competitivo", "a veces es mejor pensárselo".

"¿La razón de mi retirada? A veces no necesitamos tener ninguna razón, a veces necesitas entender cuál es la situación, pero es verdad que la situación este año ha sido muy al límite. Mi decisión la adopté después de Motegi, la única persona que lo sabía era mi hermano Alex", señaló en rueda de prensa en el marco del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del Mundial de motococlismo.

Menos de una semana después de haber revalidado su título de campeón de MotoGP, el de Cervera sorprendió a todo el mundo con su retirada. "Llegué al Mundial de MotoGP a mi manera y me iré a mi manera", indicó. "Decidí anunciar hoy mi retirada porque era la única manera de luchar por el campeonato este año. Hablar de la retirada era quitarme energía, pero la decisión estaba hecha", apuntó.

Además, dio las gracias a Ducati, con el que tenía contrato firmado, por entender su situación. "Cuando firmé el contrato en marzo, estaba superoptimista y no sabía que tendría otra cirugía que me haría tener aún más dificultades y, que además la debilidad del brazo iría en aumento fruto de esta intervención", expresó.

"Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es el miedo a las motos, no es el miedo a la velocidad. Tengo una lesión que está ahí y por el momento no me afecta a nivel personal y profesional; después de Gran Premio de Indonesia, aparte de la lesión en el brazo, volví a tener diplopía, visión doble, durante sólo 48 horas", desveló.

"Y después de Le Mans, volví a tener visión doble, sólo durante 12 horas. En esas dos ocasiones pude recuperarme bien. Fue una de las razones principales por las que iba controlando el riesgo y por las que me he caído menos en esta segunda parte de la temporada. Somos humanos y a veces estamos pilotando al 100% y la pasión y la adrenalina están ahí. Soy rápido, me siento competitivo, pero a veces es mejor pensárselo", añadió.